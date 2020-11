Fondi anticrisi: dal Governo a Corato 304mila euro per l'emergenza Covid

Dal Governo a Corato 304mila euro di fondi anticrisi da utilizzare per le principali emergenze sul territorio legate alla pandemia. Ne dà notizia la Deputata pentastellata Francesca Galizia.



«I nostri territori sono la nostra priorità e in quanto tale saranno sempre al centro delle nostre scelte politiche. Non possiamo dimenticare, infatti, il ruolo dominante dei comuni nella gestione dell'emergenza pandemica in corso, che rappresentano i primari datori di servizi ai cittadini. Il Governo, pertanto, sceglie di continuare ad essere accanto agli Enti locali, stanziando, in aggiunta ai 6 miliardi circa già distribuiti nei mesi scorsi, ulteriori 40 milioni in favore dei comuni più colpiti dall’emergenza Covid-19 e 500 milioni destinati alla spesa sociale ed al trasporto scolastico di comuni e Province» afferma la Galizia.

«In particolare, dei 500 milioni, prima rata dei fondi del Dl Agosto, 400 andranno ai comuni secondo una ripartizione che vede: 250 milioni utilizzabili per esigenze aggiuntive in fatto di spesa sociale e 150 milioni per quelle collegate al trasporto scolastico. Di questi fondi beneficeranno 168 comuni per un totale di 1,5 milioni di studenti. Nella rosa dei comuni più premiati c'è anche Bari (2,2 mln). Riceveranno i fondi anche Bisceglie, Giovinazzo, Molfetta - a cui andranno rispettivamente 376mila euro, 123mila euro e 581mila euro, come pure Corato, Ruvo e Terlizzi - rispettivamente per importi pari a 304mila euro, 139mila euro e 152mila euro -, i quali al pari di tutti gli altri comuni potranno utilizzarli sulla base delle loro esigenze territoriali più emergenziali», conclude l'Onorevole.