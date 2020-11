​Covid, Puglia Popolare al sindaco: «Niente Tari 2020 per i commercianti»

In una nota indirizzata al sindaco De Benedittis, il Movimento Puglia Popolare chiede «l'abbattimento totale della Tari (la tassa sui rifiuti, ndr) per le utenze non domestiche per l'anno 2020, oppure la riduzione mediante azzeramento della parte variabile della tassa rifiuti per il periodo in cui l'esercizio dell'attività è stato obbligatoriamente sospeso o è stata anticipata la chiusura».

La richiesta giunge tramite Cataldo Strippoli, segretario politico cittadino del Movimento, nonché «delegato delle attività commerciali che hanno dovuto sospendere l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e degli esercenti che hanno dovuto anticipare l'orario di chiusura delle loro attività per frenare la rapida diffusione del Coronavirus».

«Inoltre - precisa la richiesta formulata al sindaco - si chiede il riconoscimento della riduzione mediante rideterminazione dell'importo dovuto per il saldo della Tari dell'anno in corso».