A Corato una sede del partito Azione. Referente è Titti Cinone

A Corato nasce il comitato promotore di Azione, il partito guidato a livello nazionale da Carlo Calenda. Sia Calenda, «che crede in un Sud energico e trainante per produttività» che Nunzio Angiola, il deputato pugliese che ha sposato la causa di Azione, hanno visto in Titti Cinone (candidata alle scorse elezioni regionali) la referente del partito in città.

«Perché crediamo in Azione?» spiega Titti Cinone. «Partiamo da un concetto, che non è una supponente premessa ma una sincera constatazione: noi cittadini siamo (soprattutto) portatori di capacità prima ancora che di bisogni e di richieste. La necessaria premessa è quella di essere in grado di lasciarci dietro un po’ lo scetticismo che tutti abbiamo verso i tanti neo-arrivati movimenti sullo scenario politico, qui, in Azione crediamo in una necessaria e quanto mai urgente consapevolezza nello scavalcare i recinti ideologici per ritrovarsi a collaborare in un serio e costruttivo dibattito pubblico e politico.

Qui pensiamo che non stiamo mettendo le fondamenta su cui alzare costruzioni, ma piuttosto che stiamo posizionando le prime “pietre” (e in quanto pietre saranno calpestabili, resistenti) per lastricare un percorso sul quale ci si potrà camminare o correre ma sempre e solo nella direzione di una partecipazione attenta e rispettosa verso una discussione pubblica orientata al servizio e alla tecnica nel governare. Qui in Azione non si parla di questioni legate al posizionamento in termini di marketing-politico ma di una urgente sterzata che il nostro Paese, l’Italia, deve attuare per tornare a crescere nella sua totalità» è la precisazione diretta che la Cinone tiene a fare.

«Non troviamo interessante la necessità di collocare le persone in recinti ideologici - prosegue - ma piuttosto discutiamo le proposte sulla base di riferimenti concreti alle possibilità e modalità di attuazione. Ad esempio, mi sembra opportuno ricordare che il nuovo sistema per determinare aperture e chiusure è pressoché identico a quello proposto da Azione a maggio. Approccio regionale, Semafori, parametri virali, sanitari e “mix ponderato” per definire il livello di rischio. Chi vuole può prendere contezza sul link: azione.it/proposte-fase 3».

La connotazione femminile nel comitato promotore di Azione a Corato viene a supporto di una sostanziale convinzione di Carlo Calenda: "le esperienze, i meriti, il coraggio e le competenze di tutti sono il patrimonio da cui partire, senza nessuna pregiudiziale verso generi ed età". A riprova di questo il comitato promotore di Azione a Corato si compone di soggetti diversi, donne e uomini tra loro differenti per formazione, professione, età.

E Titti Cinone conclude citando e condividendo un pensiero di Giampiero Falasca in riferimento alla gravosa situazione emergenziale in essere: «All’indomani delle polemiche sulla affermazione di Toti, di cui lo stesso si è ampiamente scusato, ha senso fare una riflessione per ricordare quanto sianoinsensati i tentativi di segmentare la popolazione per categorie, assegnando patenti stupide di produttività a questa o a quell’altra fascia di età. Patenti che, con una triste coincidenza di eventi, diventano ridicole all’indomani del giorno in cui il nostro Paese piange uno dei più grandi “anziani” della sua storia: chissà quanto starà ridendo il grande Gigi Proietti al pensiero di non essere considerato indispensabile allo sforzo produttivo del Paese».