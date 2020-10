De Benedittis presenta la nuova giunta: ecco i nomi

Questa mattina nel chiostro del Palazzo di Città, il sindaco Corrado De Benedittis ha presentato la sua squadra di governo.

Il criterio utilizzato è incentrato sulla qualità degli assessori, basato sulle capacità, sullo spessore politico e sulla fiducia che ripongo in loro. Voglio ringraziare le forze politiche della convergenza Cap 70033. Ho voluto incontrare tutte le forze politiche. Ho voluto affrontare un confronto che ha portato via un po' di tempo, come è normale che sia. Gli assessori non sono il risultato di una ripartizione con il bilancino. Ringrazio anche quelle forze che con spirito di generosità e gratuità politica hanno accettato questo schema pur non avendo nessuna rappresentanza.

Il vicensindaco è Beniamino Marcone con delega all'istruzione.

I nomi.

Felice Addario, assessore alle politiche sociali.

Antonella Varesano, assessore all'edilizia e all'urbanistica

Vincenzo Sinisi, assessore ai lavori pubblici

Adriano Muggeo, assessore al bilancio con delega alla polizia locale

Concetta Bucci, assessore alle attività produttive

Federica Buonsante, assessore alle politiche giovanili

Anche il sindaco avrà una delega che è quella all'agricoltura, al rapporto con l'Alta Murgia e alla pace.

A breve gli aggiornamenti tutte le deleghe.