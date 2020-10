Giunta, a breve l'ufficialità. Domani il sindaco De Benedittis incontra la stampa

È convocata per domani mattina, alle 10 nel chiostro del Palazzo di Città, nel rispetto della normativa per il contenimento dei contagi da Covid 19, la conferenza stampa del Sindaco Corrado De Benedittis per comunicare nomi e deleghe relative alla giunta comunale. Ieri anticipavamo la composizione della squadra di governo.

Il Pd intanto, dopo notizie di stampa pubblicate questo pomeriggio, in una nota «sente la necessità di precisare che la sua posizione non è affatto in contrasto con le posizioni del Sindaco De Benedittis con il quale ha dialogato in maniera piana e tranquilla condividendone i metodi per la definizione della formazione della giunta».