Fumata bianca per la giunta comunale, 7 nomi per la squadra di De Benedittis

La fumata bianca è arrivata ieri a tarda sera, con l'accordo sui nomi. E anche l'ufficialità non dovrebbe tardare ad essere comunicata. A poco più di tre settimane dal voto del ballottaggio, sembra essere stata definita la squadra che governerà la città insieme al sindaco Corrado De Benedittis.

Gli assessori che andranno a comporre la giunta comunale saranno sette: a loro, il primo cittadino è arrivato dopo aver ascoltato le forze politiche della convergenza Cap 70033 e quelle alleate che fanno capo a Vito Bovino e Nico Longo. In queste ore si starebbe limando l'attribuzione delle singole deleghe. Ma il resto sembra ormai assodato.

Due nomi non sono mai stati messi in discussione: si tratta di Beniamino Marcone (cui andrebbe anche il ruolo di vice sindaco) e dell'architetto Antonella Varesano, entrambi provenienti da Demos - Democrazia Solidale e molto vicini a De Benedittis.

Due anche gli assessori in quota Partito Democratico, ovvero il sociologo Felice Addario (figlio di Aldo Addario, eletto consigliere nello stesso partito) e l'avvocato Concetta Bucci.

Dovrebbero far parte della giunta anche Vincenzo Sinisi, in passato assessore al comune di Andria e presidente dell'Ordine degli Architetti di Bari, e Adriano Muggeo, funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze e docente nell'Università di Foggia.

L'ultima casella potrebbe infine essere occupata dalla giovane Federica Buonsante.

Resterebbero fuori dalla giunta, dunque, sia i candidati sindaco Bovino e Longo che l'ing, Antonio Diaferia, a lungo in pole per le deleghe ad agricoltura, sviluppo economico e politiche giovanili, evidentemente sfumate sul filo di lana.

Se questi nomi dovessero essere confermati, ci sarebbero alcune variazioni anche in consiglio comunale. Le nomine di Marcone e Varesano farebbero infatti entrare in consiglio i primi due dei non eletti della lista Demos, ovvero Giulio D'Imperio e Franco Avella.

Nel frattempo, si attende anche la proclamazione degli eletti in consiglio comunale che avverrà una volta terminata la verifica dei verbali delle sezioni elettorali.