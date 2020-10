Piazze e strade chiuse dalle 21? Decaro (Anci): «Non ammissibile scaricare tutto sui sindaci»

«Il Governo, senza nemmeno affrontare il tema nelle numerose riunioni di queste ore, inserisce in un Dpcm (quello di ieri, ndr) una norma che sembra avere il solo obiettivo di scaricare sulle spalle dei Sindaci la responsabilità del coprifuoco agli occhi dell'opinione pubblica. Questo non lo accettiamo».

Il presidente Anci, nonché sindaco di Bari e della Città Metropolitana di Bari, Antonio Decaro, commenta così la disposizione per cui i sindaci potranno decidere la chiusura, dalle 21, delle piazze o strade in cui è possibile che si creino assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

«Ci saranno le Forze dell'ordine a controllare le aree pubbliche in cui sarà vietato l'ingresso e a riconoscere residenti e avventori dei locali? I cittadini non si sposteranno da una piazza ad un'altra? Nei momenti difficili le Istituzioni si assumono le responsabilità, non le scaricano su altre istituzioni con cui lealmente dovrebbero collaborare. I Sindaci sono abituati ad assumersi responsabilità. Vorremmo che tutte le istituzioni facessero lo stesso».