Corrado De Benedittis è il 147° sindaco della città di Corato. Questo pomeriggio è avvenuta la proclamazione davanti a stampa, autorità civili e militari, alcuni ex sindaci - tra cui il predecessore Pasquale D'Introno - e i cittadini.

Dopo la proclamazione, recitata dal magistrato Elio Di Molfetta, De Benedittis ha indossato la fascia, ricevuta da suo padre Mario. «È il momento di ripartire con serenità, - ha dichiarato - all'insegna del dialogo con tutta la classe politica, con la minoranza e la maggioranza per il bene comune».

«C'è una coincidenza. Oggi è 18 ottobre ed esattamente due anni fa stilammo un manifesto politico. Il titolo di quel manifesto era "Rimettiamo in moto la città". Questo non è il mio risultato personale, è il risultato di tanti e tante, il risultato di un gruppo di amici e amiche che negli anni hanno condiviso insieme a me tante traversie. Io provengo dai piccoli movimenti di base, come quelli ambientalisti e referendari. Abbiamo sempre messo al centro i diritti del cittadino, delle minoranze, delle persone che vivono nella marginalità. Oggi queste culture altre giungono al governo della città».

Sulla situazione Covid: «È un momento difficile per via dell'emergenza sanitaria che adesso dobbiamo saper gestire, rappresentando per tutti un punto di riferimento. Sono vicino ad esercenti e commercianti che subiscono per primi i contraccolpi dell'emergenza».

«Sarò il sindaco dell'ascolto. - continua - Adesso sto organizzando i tempi della giornata. Durante il giorno sarà necessario lavorare. La sera sarà a disposizione di tutti i cittadini, anche per chi vuole proporre delle idee. Sarò anche il sindaco delle scelte importanti. Cercheremo di dare una svolta ecologica, puntando sulla green economy anche perché sono queste le linee di indirizzo per le città post covid e le condizioni per avere finanziamenti dall'Europa».

«Da domani ci mettiamo a lavorare - conclude il sindaco De Benedittis - con uno spirito sollevato. Siamo una città che ha grandi risorse e potenzialità. Guardiamo avanti e il futuro ci sta difronte».