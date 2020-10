Corrado De Benedittis sindaco, domenica la proclamazione

Domenica alle 18, nel chiostro di Palazzo di Città, Corrado De Benedittis sarà ufficialmente proclamato sindaco della città. La notizia la dà lo stesso primo cittadino con una nota sul suo profilo Facebook.

«Ho scelto una forma sobria e riservata - scrive De Benedittis - per evitare assembramenti e in segno di vicinanza a tutta la cittadinanza, alle prese con l'emergenza sanitaria. Ci sarà la diretta in tv su Video Italia ch 96 e sui social».

Si attende, nei prossimi giorni, la comunicazione dei nomi che comporranno la Giunta.