Bovino e Longo: «Noi coerenti e leali. Cambiamento, missione compiuta»

Subito dopo il risultato del primo turno hanno annunciato pubblicamente il proprio appoggio a Corrado De Benedittis. Poi hanno siglato con lui un'alleanza rispetto alla quale si sono mostrati «leali e coerenti».

Si spiegano così i numerosi ringraziamenti rivolti dai palchi a Vito Bovino e Nico Longo, candidati sindaco rimasti nelle retrovie in seguito al voto del 20 e 21 settembre, ma poi molto importanti per compattare il fronte e rendere possibile l'elezione a sindaco di De Benedittis.

«Siamo contenti di aver dato vita a un percorso di cambiamento, rinascita politica e ricambio generazionale» commenta oggi Vito Bovino che al primo turno, con la sua coalizione composta da Nuova Umanità, Bovino Sindaco, Sud al Centro, Ape e Popolari, aveva ottenuto 6.725 voti.

«Pur avendo percorso strade diverse nel primo turno, al ballottaggio abbiamo sostenuto De Benedittis come avevamo detto: al di là di ogni personalismo, crediamo nell'unità perché la politica si fa per i cittadini. Siamo quindi stati coerenti e determinanti per il risultato finale. Ora ci aspettiamo freschezza, entusiasmo e disponibilità. Un augurio di buon lavoro a Corrado De Benedittis e un invito a tutti i cittadini a cogliere al meglio questa nuova “primavera coratina” e a rendersi protagonisti attivi di un futuro tutto da scrivere.

Quanto al movimento Nuova Umanità - conclude Bovino - con le due liste collegate (l'altra è Bovino Sindaco, ndr) abbiamo riconfermato i dati dello scorso anno: è una conferma di credibilità e coerenza della nostra linea politica».



Per Nico Longo, che al primo turno aveva conquistato 800 voti con il Movimento 5 Stelle, «quella del 5 ottobre è una data che rimarrà nella storia. È caduto un regime, un sistema, e finalmente la città è tornata nelle mani dei cittadini. Adesso avremo un'amministrazione solida di centrosinistra, espressione soprattutto delle forze che hanno voluto con determinazione portare Corrado a sedere sulla sedia di sindaco. Avremo una maggioranza bulgara (18 consiglieri a fronte dei 6 dell'opposizione, ndr) e c'è davvero una grande soddisfazione. Chi ha partecipato a questa grande vittoria potrà raccontare ai nipoti la fine di un'era.

Alla fine - conclude Longo - il nostro programma era quello di portare un cambiamento e direi che ci siamo riusciti. Il fatto che per noi ci sia o meno un seggio (il M5s non siederà in consiglio comunale, ndr) diventa un dettaglio rispetto al grande risultato ottenuto. Ora da Corrado mi aspetto subito programmazione, quindi il primo consiglio comunale con il presidente eletto senza tante buffonate e una giunta all'altezza».