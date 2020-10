Gli auguri del liceo a De Benedittis:​ «​Prof, amministra la città come hai guidato i tuoi studenti»

Attraverso le parole del dirigente scolastico, Domenica Loiudice, a Corrado De Benedittis giungono gli auguri della comunità scolastica del liceo "Tedone" di Ruvo, istituto nel quale il neo sindaco insegna storia e filosofia.

«Caro Corrado - scrive la dirigente - con immensa gioia abbiamo accolto la tua elezione a Sindaco della città di Corato. Un’elezione che ci riempie di orgoglio e, per di più, giunta in un giorno davvero significativo, il 5 ottobre, Giornata mondiale dell’insegnante. E ci piace pensare che le nostre aule, la nostra scuola, i tuoi studenti siano stati per te il campo in cui seminare e far germogliare i tuoi valori, la cultura della legalità, della non violenza e della libertà, l’impegno civile, la sostenibilità ambientale e la Memoria storica.



L’impegno degli intellettuali nella società è quello della resistenza civile, della rivoluzione culturale di cui abbiamo un urgente bisogno. E tu, come docente di filosofia, da anni insegni ai nostri ragazzi a coltivare la bellezza, contribuendo alla formazione di coscienze libere e mettendo al centro non solo la passione per lo studio ma anche l’impegno civile e sociale.

Ti auguriamo di amministrare la tua città con lo stesso sguardo e con la stessa passione con cui hai guidato i tuoi studenti, scuotendo le coscienze, alimentando in loro i valori della solidarietà e dell’integrazione, coltivando l’umanità e il rispetto degli ultimi».