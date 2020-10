Indipendenza Civica: «Complimenti a De Benedittis, gli garantiamo collaborazione»

Indipendenza Civica - forza politica inserita nella coalizione di Vito Bovino - tramite il responsabile politico Aldo Tarricone si complimenta con Corrado De Benedittis per la sua elezione a sindaco.

«A seguito della brillante vittoria nel turno di ballottaggio conseguita da Corrado De Benedittis, con noi condivisa per l'importante, sincero, totale e decisivo sostegno di Indipendenza Civica, desideriamo complimentarci con lui perché bruciando le tappe, è riuscito a portare a termine una rivoluzione, "gentile" come egli l'ha definita, ma pur sempre una rivoluzione. Nell'ultima corsa ha bruciato il suo temuto avversario, non sul filo del traguardo, ma raddoppiando quasi il distacco. Ma come c'è riuscito? Credo con un semplice processo di benchmarking, quindi analizzando i punti deboli dell'avversario, già dato per secondoturnista dall'ufficializzazione della sua candidatura, e colmando queste carenze nel suo working method. Quindi adottando quali punti fermi, ciò che il suo avversario ha escluso, da sempre.

Ha creato un vivaio di giovani e giovanissimi, avviandoli ad un percorso formativo, una sorta di scuola di politica, che poi li ha spronati a far propri i contenuti politici e programmatici assimilati, e a diffonderli nelle proprie famiglie e cerchie di amici. Questo gli è venuto facile in quanto allenatissimo, data la sua professione, a parlare ai giovani con il giusto e compatibile linguaggio, e a risvegliare in loro una coscienza politica, cosa che non si verificava dagli anni '70/'80. È questo è stato il suo grande miracolo d'innovazione e sweet revolution.

Ancora, ha ripreso come modello un vecchissimo modo di far politica, cosa mancata negli ultimi quattro - cinque lustri, quindi contatti diretti con la gente, di ogni età e di ogni quartiere, privilegiando le periferie, da sempre evitate e trascurate dalla politica politicante. Come anche il porta a porta (a piedi) e i comizi all'aperto, con piazze che abbiamo visto forse solo quando è venuto qualche leader nazionale nel suo momento di massimo fulgore, o forse neanche in quelle occasioni. Inoltre ha evitato accuratamente di americanizzare la sua campagna elettorale, criticando aspramente tale pratica in uso negli ultimi lustri, quindi pochissimi comitati elettorali, pochissimi maxi manifesti, slogan semplici e popolari, nonché fissi e ricorrenti. E tutto all'insegna di sobrietà, risparmio e assenza di sprechi, cosa, quest'ultima, che costituisce affronto e provocazione a chi, in questi tempi di profonda crisi, non può mettere tutti i giorni il piatto sulla tavola. Infine, last but not least, la caparbietà e gli enormi sforzi, nel non dare tregua alla sua campagna elettorale, proseguendo ininterrottamente verso quella del 2020, dopo quella del 2019, rischiando di sparare tutte le sue cartucce, e arrivare anche con il fiato corto.

Del resto anche noi, con Vito Bovino, al quale va tutta la nostra stima ed i ringraziamenti per averci degnamente rappresentati al primo turno, abbiamo adottato le stesse strategie, ma forse non siamo riusciti a parlare a tutti i giovani e a trasferire loro la nostra mission, come innegabilmente e impeccabilmente ha saputo fare Corrado De Benedittis, al quale garantiamo la nostra collaborazione, il supporto della nostra lunga esperienza politica e amministrativa, e tutto l'impegno che sarà cumulativamente necessario per portare avanti un'azione amministrativa concreta, incisiva, riformista, e progressista, che comporti la rinascita della nostra amata Corato, per anni abbandonata a se stessa.

Un grazie particolare, infine, a Gianni Stea e all'amico Aldo Strippoli, per averci accolto momentaneamente in Puglia Popolare, poi diventata per l'occasione Popolari con Bovino Sindaco, a Emanuele Lenoci per il brillante risultato conseguito a Corato alle Elezioni Regionali, e a Vito Bovino che ci ha accolto con affetto e rispetto nella sua coalizione, realizzando un'altra grande rivoluzione, in quanto per la prima volta a Corato, hanno corso assieme, al primo e al secondo turno, liste civiche in parte espressione di centro sinistra, ed in parte espressione di centro destra, quindi #insiemesipuò#, con l'auspicio che in futuro si possa convergere tutti in un grande centro, del quale attualmente la nostra Cara Italia è priva».