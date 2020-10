Consiglio comunale, ecco i 24 eletti

Con l'elezione a sindaco di Corrado De Benedittis, è possibile definire chi saranno i 24 consiglieri comunali che saliranno a Palazzo di città. Ovviamente, sino alla proclamazione degli eletti, si tratta di una composizione ufficiosa. Eventuali nomine assessorili per qualcuno degli eletti farebbero entrare in consiglio coloro i quali si sono piazzati a ruota.

Folta la maggioranza per il neo sindaco che, in seguito all'accordo con la coalizione di Vito Bovino, sarà composta da 18 consiglieri.

Eccoli: Antonella De Benedittis, Beniamino Marcone, Benedetto Tarantini e Antonella Varesano di Demos; Salvatore Mascoli, Aldo Addario, Alessandro Palmieri e Nadia D'Introno del Pd; Eliseo Tambone, Giuseppe Di Bartolomeo, Michele Arsale e Carlo Colonna di Rimettiamo in Moto la Città; Valeria Mazzone e Anna Carminetti di Italia in Comune. Un seggio anche per Italia Viva con Mimmo Pisicchio (ex aequo a 104 voti con Luciana Tarantini, ma in caso di parità nella stessa lista è infatti eletto il candidato che precede nell'ordine di lista, mentre non è più previsto il criterio dell'anzianità). Tre i seggi per la coalizione di Vito Bovino. Con lo stesso candidato sindaco Vito Bovino ci dovrebbero essere anche Anna Malcangi di Sud al Centro e Michele Bovino della lista Bovino Sindaco.

Sono 6, invece, i consiglieri di opposizione. Direzione Corato ne porterebbe tre: Gabriele Diaferia, Nando Bucci, e Ignazio Salerno. Uno a testa per Udc, cioè Graziella Valente, e Forza Italia, ovvero Enzo Mastrodonato, più il candidato sindaco sconfitto, Luigi Perrone.