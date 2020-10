Perrone sconfitto: «Ho telefonato al mio avversario. È emersa la volontà di cambiamento»

Luigi Perrone non ce l'ha fatta a raggiungere il suo terzo mandato come sindaco di Corato. Al comitato in piazza Vittorio Emanuele c'è scoramento ma anche commozione e lacrime per questa lunga e pesante campagna elettorale.

Uscito dalla sede del partito di Direzione Corato, si è diretto verso il comitato, accolto da un forte applauso dei presenti.



Stringato il commento di Perrone. «Ho appena telefonato al mio concorrente facendogli gli auguri per un buon cammino alla guida del paese. È emersa la volontà del cambiamento. Non ci resta che fare opposizione nei limiti del possibile. Auguro alla controparte di portare avanti ciò che hanno proposto per il bene del paese».