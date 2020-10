Corato ha scelto Corrado De Benedittis, battuto Luigi Perrone

I coratini hanno scelto Corrado De Benedittis e la sua squadra per amministrare la città.

Lo spoglio delle schede è ancora in atto, alle 16.10 sono state scrutinate le schede di 28 sezioni ma i risultati non lasciano spazio a dubbi: De Benedittis è in testa alla competizione elettorale con 12019, segue Perrone con 7213 voti ottenuti.

La gioia e l'entusiasmo prendono forma nell'ex cinema Elia, sede del comitato di De Benedittis. Da Perrone invece la rassegnazione si mescola agli applausi dei sostenitori.