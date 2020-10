Ballottaggio, stretta finale: De Benedittis o Perrone, chi sarà sindaco?

Ci siamo. Dalle 7 di questa mattina si vota per il ballottaggio che decreterà chi sarà il nuovo sindaco di Corato. I due sfidanti sono Corrado De Benedittis e Luigi Perrone. Venerdì sera, dai palchi, entrambi hanno rinnovato per l'ultima volta il loro appello al voto.

Alle urne andranno 43.353 coratini, di cui 21.123 uomini e 22.230 donne.

Gli orari. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli elettori che si trovano nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti vengono ammessi a votare nell'ordine in cui sono presenti. L'ufficio elettorale sarà aperto oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. L'ufficio anagrafe sarà aperto oggi dalle 7 alle 14 e dalle 16 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il rilascio delle carte d’identità e del duplicato delle tessere elettorali. Sarà attivo sia l'ufficio centrale che quello distaccato di via Gravina, aperto straordinariamente per le elezioni.

Come si vota. Si vota su una sola scheda sulla quale saranno già riportati i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco. Verrà eletto sindaco il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

I documenti. Per poter votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un documento di riconoscimento (carta d’identità o altro documento di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, per esempio: patente, passaporto, libretto, di pensione, porto d’armi, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché convalida da un comando militare). I documenti sopra elencati possono essere utilizzati anche se scaduti; il documento deve comunque risultare sotto ogni altro aspetto regolare e la fotografia deve assicurare la precisa identificazione del votante. In mancanza di documento l’identificazione può avvenire anche attraverso uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità, oppure un altro elettore del Comune, noto al seggio (provvisto di documento valido), che ne attesti l’identità. Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del voto.

Il voto in sicurezza. Ecco il protocollo anti Covid per i seggi e il vademecum per chi è in quarantena.

I risultati del primo turno. I candidati sindaci, le liste, i candidati consiglieri. Le ipotesi di consiglio comunale