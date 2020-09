Perrone agli avversari: «Ieri firmato un accordicchio per la spartizione delle poltrone»

Ieri Vito Bovino e Nico Longo siglavano l’accordo con il quale dichiaravano di sostenere il candidato sindaco Corrado De Benedittis al ballottaggio del 4 e 5 ottobre. Quest’oggi è arrivata la risposta di Luigi Perrone attraverso una conferenza stampa tenutasi in mattinata.

«Quello siglato ieri non è un accordo politico. Si tratta sicuramente di un accordicchio basato sulla spartizione delle poltrone» ha dichiarato in apertura Perrone sostenendo «l’infondatezza politica di un accordo che non ha tenuto conto dei programmi elettorali, ma solo della volontà di fare fronte comune contro la persona di Perrone in primis e tutto il centrodestra unito».



Duro l’attacco nei confronti di Corrado De Benedittis che, secondo Perrone, si è reso protagonista di un grave atto di incoerenza politica rispetto alla scorsa tornata elettorale che lo ha visto protagonista nel 2019 a capo di sole due liste civiche, Demos e Rimettiamo in moto la città. «Il candidato sindaco si è sempre elogiato dicendo di essere contro i partiti, di nascere dalle liste civiche, tanto è vero che la volta scorsa il Partito Democratico sosteneva Bovino e quest’anno invece sostiene De Benedittis mandando a monte tutto il civismo di cui si fregiava. Questo significa che l’evoluzione della sua visione politica sicuramente non dà quella garanzia nei confronti del bene della città. Sarebbe stato bello se se avesse condotto l’azione politica così come essa nacque, allora avrebbe dimostrato coerenza. Oggi invece nascono forti dubbi a riguardo».

Torna poi sull’accordo siglato ieri, definendolo «dei falsi imbonitori», firmato - secondo il candidato di centrodestra - pur di raggiungere un posto di rilievo. «È evidente che questa campagna elettorale non è stata basata sui programmi ma sull'odio di fronte ad una coalizione e ad un candidato» ha dichiarato chiosando: «Se questo è il modo di agire del “nuovo”, qual è il cambiamento promesso? Noi vogliamo costruire un’amministrazione stabile per risolvere i problemi della città. Io sono qui con la mia coalizione coesa per portare avanti le progettualità lasciate interrotte».

Perrone torna poi a sottolineare l’incoerenza della fazione opposta sostenendo l’impossibilità da parte di De Benedittis di tenere unite frange politiche di estrema sinistra con i gruppi più moderati, ai quali si aggiungono i gruppi a sostegno degli altri due candidati. «La campagna elettorale ha subìto una svolta: si doveva parlare di situazioni inerenti la città e invece hanno impostato la campagna elettorale sulla denigrazione dell’avversario. Questo non è un buon cammino e sicuramente non porta al bene» e tornando sull'accordo: «Se fosse stato un accordo vero, dovevano procedere con un apparentamento, come avviene in politica, invece penso che abbiano fatto degli accordi sottobanco per spartirsi degli incarichi».

L'ex senatore ha quindi chiuso la conferenza stampa parlando di quelli che sono i programmi in ambito di riqualificazione urbana che la sua amministrazione porterebbe avanti nel minor tempo possibile. Tra questi compare il decoro di Piazza Cesare Battisti, la ristrutturazione dell’angolo di via Andria e parte dell’extramurale, l’arredo urbano delle periferie e la riqualificazione del cimitero comunale. Rispondendo alle domande dei giornalisti ha parlato anche di altri "cantieri" da aprire. Il palazzo sede del comando della polizia locale e dei servizi sociali. «C'è un progetto ottenuto con il patto territoriale che riguarda l'esterno, l'allestimento dello scantinato che sarà sede dell'archivio e anche di un secondo piano». Sullo stadio comunale: «Al campo alternativo è già previsto l'inizio dei lavori. Per lo stadio ci vuole un progetto che lo renda funzionale ma la gestione dell'impianto non potrà essere del Comune. Inoltre il Comune dovrebbe far parte della cordata che rileverebbe il centro sportivo Nicotel, ora all'asta». Infine la Giovanni XXIII: «Progetto fermo da tempo per colpa di un problema giudiziario. Cercheremo una soluzione».