Bovino e Longo appoggiano De Benedittis: firmato l'accordo

I candidati sindaci Vito Bovino e Niccolò Longo sosterranno Corrado De Benedittis al ballottaggio del 4 e 5 ottobre prossimi. L'accordo è stato siglato questa mattina. Non si tratta di un apparentamento tecnico ma di una condivisione delle linee programmatiche. Questo accordo permetterebbe a De Benedittis di avere in consiglio una maggioranza forte, composta da 18 consiglieri. In caso di apparentamento tecnico sarebbero rimasti 15 e avrebbero compreso anche quelli in quota a Bovino e Longo.

Le liste che hanno firmato l'accordo per Corrado De Benedittis sono Demos – Democrazia Solidale, Italia in Comune, Italia Viva, Partito Democratico e Rimettiamo in moto la città. Per Vito Bovino sono Ape, Bovino Sindaco, Indipendenza Civica-Emanuele Lenoci (una parte della lista Popolari che non ha firmato l'accordo), Nuova Umanità, Sud al Centro. Per Niccolò Longo è il Movimento 5 Stelle.

«Nell’ambito della campagna elettorale per le Amministrative 2020, in vista del turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020, - cita la nota congiunta - le forze politiche che hanno sostenuto le candidature a sindaco di Vito Bovino e di Niccolò Longo decidono d’intesa con le forze politiche della Cap 70033 di sostenere la candidatura a Sindaco di Corato di Corrado Nicola De Benedittis condividendo le linee programmatiche dei rispettivi gruppi ed impegnandosi ad estendere, in Consiglio Comunale, la maggioranza a 18 consiglieri per un comune e solido percorso politico/amministrativo. Tale intesa è libera da ogni logica spartitoria».