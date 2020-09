Perrone chiede confronto in tv, De Benedittis risponde: «Facciamolo in piazza»

Botta e risposta sui social tra Gino Perrone e Corrado De Benedittis, i due protagonisti del ballottaggio che definirà chi sarà il prossimo sindaco di Corato. A una settimana dal voto, il candidato del centrodestra ha chiesto un pubblico confronto televisivo «per discutere dei progetti per il futuro e far scegliere ai nostri cittadini il loro sindaco in modo consapevole e democratico», contrariamente a quanto aveva annunciato dal palco di piazza Vittorio Emanuele il giorno della presentazione.

L'invito di Perrone è accompagnato da un video nel quale, circondato da giovani sostenitori, spiega: «Considerata la situazione attuale che ci permette di votare democraticamente il sindaco di Corato ritengo opportuno fare un confronto in tv per poter esplicitare tutti i progetti e fare delle considerazioni per il futuro della nostra città. Invito le tv a prendere questa iniziativa per confrontarmi con i miei avversari».

La richiesta dell'ex senatore è stata immediatamente raccolta da Corrado De Benedittis, sempre con un video su Facebook. «Siamo sempre stati aperti al confronto. - risponde - Facciamolo in piazza, col pieno coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine».

Invito che ovviamente raccoglie anche la redazione di CoratoLive.it. Ora si attende la data, così come quella dei comizi dei due candidati. Quello di Perrone, previsto questa sera in piazza Vittorio Emanule, è stato rimandato a causa delle piogge previste in serata.