De Benedittis ringrazia gli elettori: «Manteniamo salda la rotta verso la vittoria del ballottaggio»

Prosegue la campagna elettorale di Corrado De Benedittis, candidato sindaco per la convergenza “Cap 70033 - Casa della politica Corato” che, con 10.344 voti ottenuti al primo turno, accede al ballottaggio di domenica 4 e lunedì 5 ottobre.



«È’ stato un risultato significativo per la città di Corato - dichiara De Benedittis - i dati usciti dalle urne dimostrano chiaramente che la stragrande maggioranza dell’elettorato chiede il cambiamento. Voglio, pertanto, ringraziare tutti i cittadini e le cittadine che ci hanno dato fiducia. Speciale gratitudine va ai più giovani, protagonisti di questa ondata di aria fresca. Essi, con gioia, hanno portato il nostro messaggio di rigenerazione politica e di rilancio, in tutta la città proseguendo, tutt'oggi, nell'impegno attivo, perché quegli sforzi non vadano persi.

I risultati ottenuti da me e dalle cinque liste della convergenza (Demos, Partito Democratico, Rimettiamo in moto la città, Italia in comune e Italia Viva), scongiurano del tutto il rischio della cosiddetta anatra zoppa. Avrò in Consiglio comunale una maggioranza forte e stabile che allontana definitivamente lo spettro del commissariamento. È la dimostrazione che in città c'è una forte voglia di aprire una nuova stagione politica e amministrativa. Ora non resta che mantenere salda la rotta e fare in modo di vincere il ballottaggio per governare stabilmente e con la maggioranza dei consiglieri comunali questa città.

Un ringraziamento speciale, inoltre, voglio farlo alle forze dell’ordine che, durante il voto del 20 e 21 settembre, hanno garantito che tutto si svolgesse nel rispetto delle normative per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Su eventuali accordi in vista del ballottaggio. «Accolgo positivamente l’appoggio di Nico Longo e del Movimento 5 stelle - afferma De Benedittis - così come ho particolarmente apprezzato le dichiarazioni di Vito Bovino, a nostro favore, non appena i risultati delle urne si sono delineati. Le relazioni politiche sono e saranno improntate al dialogo e al rispetto reciproco, con l'obiettivo di vincere le elezioni e aprire una stagione nuova di rilancio della città di Corato, mettendo al centro il Bene Comune».