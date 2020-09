Consiglio Comunale, chi entra? Le ipotesi

Terminato lo spoglio e comunicate le preferenze dei candidati consiglieri, si possono abbozzare le due ipotesi di come verrà composto il consiglio comunale in caso di vittoria di Perrone o De Benedittis al ballottaggio del 4 e 5 ottobre.

Alla base dei nostri calcoli, ovviamente ufficiosi, ci sono le indicazioni dell’articolo 73 del Tuel, il Testo unico degli enti locali. Ricordiamo che al Comune di Corato il consiglio è composto dal sindaco e 24 consiglieri, 15 tra i banchi della maggioranza e 9 tra quelli dell’opposizione.

In caso di vittoria di Luigi Perrone siederebbero fra i banchi della maggioranza Gabriele Diaferia, Nando Bucci, Ignazio Salerno, Giulia Tandoi, Marco Verile e Simona Miscioscia (Direzione Corato). Tre consiglieri per l'Unione di Centro: la più suffragata, Graziella Valente, poi Gaetano Fuzio e Attilio De Palma. Da Forza Italia, invece, Enzo Mastrodonato e Leonardo Miccoli (superata sul filo del rasoio Claudia Berardi). La Lega porterebbe in assise Tina Leo e Luigi Menduni. Un consigliere a testa per Fratelli d'Italia, Cataldo Mazzilli, e Patto Comune-Cambiamo con Toti, Pierluigi Caputo.

I 9 componenti della minoranza sarebbero i candidati sconfitti, Corrado De Benedittis e Vito Bovino. La coalizione di quest'ultimo porterebbe in consiglio quattro persone: oltre a Vito Bovino, anche Michele Bovino della lista Bovino Sindaco, Michele Lotito di Nuova Umanità e Anna Malcangi di Sud al Centro. Dentro anche Antonella De Benedittis e Beniamino Marcone di Demos, Salvatore Mascoli del Pd ed Eliseo Tambone di Rimettiamo in Moto la Città. Rimarrebbero fuori sia Aldo Addario del Pd che Valeria Mazzone di Italia in Comune.

In caso di vittoria di Corrado De Benedittis la maggioranza sarebbe composta da Antonella De Benedittis, Beniamino Marcone, Benedetto Tarantini e Antonella Varesano di Demos; Salvatore Mascoli, Aldo Addario, Alessandro Palmieri e Nadia D'Introno del Pd; Eliseo Tambone, Giuseppe Di Bartolomeo, Michele Arsale e Carlo Colonna di Rimettiamo in Moto la Città; Valeria Mazzone e Anna Carminetti di Italia in Comune. Un seggio anche per Italia Viva con Luciana Tarantini, ex aequo con Mimmo Pisicchio ma dentro per anzianità.

Capitolo opposizione. Tre i seggi per la coalizione di Vito Bovino. Con il candidato sindaco ci dovrebbero essere anche Anna Malcangi di Sud al Centro e Michele Bovino di Nuova Umanità. Direzione Corato ne porterebbe tre: Gabriele Diaferia, Nando Bucci, e Ignazio Salerno. Uno a testa per Udc, cioè, Graziella Valente, e Forza Italia, ovvero Enzo Mastrodonato, più il candidato sindaco sconfitto, Luigi Perrone. Rimarrebbe fuori la Lega per soli 8 voti.