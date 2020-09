Malcangi: «Alleanze? Siamo più vicini a De Benedittis, ma non diciamo "no" a Perrone»

I numeri di candidati sindaco e liste sono ormai sul tavolo. Da oggi - ma già da ieri sera, in realtà - i protagonisti della competizione elettorale sono proiettati verso il ballottaggio del 4 e 5 ottobre. E nella tabella di marcia d'avvicinamento al voto bis, la prima tappa è quella delle alleanze.

È apparso chiaro sin da subito che la coalizione di Vito Bovino sarà l'ago della bilancia. Lo stesso esponente di Nuova Umanità ha fatto sapere sin da subito: «siamo indirizzati verso la strada del cambiamento, resteremo coerenti. Il nostro suggerimento di voto è chiaramente questo».

Decisamente più sibilline sono invece state le parole di Mario Malcangi, coordinatore di Sud al Centro, una delle cinque forze politiche a sostegno di Bovino.

«C’era l’aria del cambiamento e adesso siamo a questa svolta» ha detto Malcangi intervistato da Aldo Piorito Diaferia. «Vivremo il ballottaggio con De Benedittis e Perrone. Non è il momento di prendere una posizione ufficiale. Viviamo questo momento, stiamo alla finestra per vedere quello che potrà succedere di qui a breve.



Non sento di dire un “no” a Perrone oppure un “no” a Corrado. In questo momento vogliamo esaminare il voto, vogliamo capire com’é andata l’elezione in questi giorni. La differenza l’ha fatta anche il voto alle regionali. Noi aspettiamo, ci guardiamo intorno.

L’aria di cambiamento a noi piace, vogliamo che inizi una nuova era di politica amministrativa a Corato. Non abbiamo accettato la coalizione di centrodestra con Perrone, l’idea di voler fare un apparentamento con lui è tutta da vedere. Sicuramente devo confrontarmi con il mio gruppo, con la coalizione che abbiamo sostenuto, che rispetto e mi piace, coesa e basata su principi belli».

L’anno scorso Sud al centro appoggiava Amorese, con il Polo di centro, e arrivò al ballottaggio. Quest’anno siete nelle retrovie.

«Non ci interessa, già venivamo da una maggioranza» ha risposto Malcangi. «Quando siamo usciti dalla coalizione di Perrone che sosteneva Massimo Mazzilli non lo abbiamo fatto per lui che era un ottimo sindaco e poteva continuare ad esserlo. Lo abbiamo fatto perché non ci piacevano le imposizioni che venivano dal senatore Perrone. Perciò lasciammo quella maggioranza, senza smettere di fare politica ma senza dare appoggi a nessuno. Oggi noi di Sud al Centro siamo più vicini all’idea di De Benedittis che a quella di Perrone. È chiaro che un discorso a parte va fatto con la coalizione con Bovino, dobbiamo parlarne».

Bovino e De Benedittis insieme avrebbero portato al cambiamento sin dal primo turno. C’è rammarico per questo?

«No, credo che la scelta fatta abbia portato vantaggi. È chiaro che ora l’unione potrebbe spianare la strada del cambiamento».