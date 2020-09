Perrone: «Non volevamo il ballottaggio, capiremo insieme come raggiungere l'obiettivo». Video

Primo commento a caldo del candidato sindaco Luigi Perrone, intervistato in diretta dal suo comitato elettorale da Giuseppe Cantatore.

«Il ballottaggio - dice - è ormai un fatto consolidato. Siamo ancora la prima coalizione e adesso faremo il punto della situazione per capire il prosieguo della campagna elettorale; sicuramente non si discosterà da quello che abbiamo già detto. Ritengo che qualche cosa la dobbiamo aggiungere e vogliamo portare avanti questi quindici giorni con serenità e impegno».

I numeri la vedono in vantaggio di un paio di punti su Corrado De Benedittis. Si aspettava questo risultato? «Ognuno di noi non voleva andare al ballottaggio, ma io ero sicuro che c’era un ballottaggio in atto».

Cosa dirà ai suoi fedelissimi per ripartire? «Di questo parleremo stasera. Capiremo insieme come andare avanti con la massima tranquillità e per raggiungere l’obiettivo che ci siamo proposti».

Il video