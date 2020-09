​Bovino: «Mi assumo ogni responsabilità. Al ballottaggio sosterremo il cambiamento». Video

Cauto, ma proiettato verso il sostegno a Corrado De Benedittis nel ballottaggio con Perrone per la fascia da sindaco. Così Vito Bovino innanzi alle telecamere di CoratoLive.it e al microfono di Aldo Piorito Diaferia.

«Bisogna attendere il dato definitivo delle urne per fare ogni valutazione sulle liste e su tutto il resto. Intanto possiamo dire che il risultato del ballottaggio va verso il cambiamento e noi siamo contenti per questo. Procediamo su questa strada».

Qualcosa non è andata secondo quello che vi aspettavate, cosa non ha funzionato dal vostro punto di vista?

«Aspettiamo i dati ufficiali. Da buon padre di famiglia dico che quando qualcosa non va è il papà che sbaglia; sbaglio io, mi assumo le responsabilità di ciò che non è andato nel verso giusto. Chiedo scusa se è stato commesso qualche errore e ringrazio tutte le persone che a vario titolo si sono impegnate perché si raggiungesse questo risultato. Siamo consapevoli di aver dato il massimo. Quando si vince si vince tutti insieme; quando si perde, perde Vito Bovino».

Adesso quale linea seguirà la sua coalizione?

«Pur essendoci confrontati sommariamente, in maniera univoca, siamo indirizzati verso la strada del cambiamento, resteremo coerenti. Il nostro suggerimento di voto è chiaramente questo. Resta il fatto che il voto del ballottaggio è diverso da quello del primo turno, non ci sono collegamenti con i consiglieri. Non sappiamo che cosa accadrà».





Il video