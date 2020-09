De Benedittis se la gioca con Perrone: «Corato chiede con forza il cambiamento». Video

La mattinata tranquilla e silenziosa nell’ex cinema Elìa, oggi sede del comitato Cap 70033, col passare delle ore lascia spazio al cauto entusiasmo e ai primi commenti a caldo: il ballottaggio tra i candidati sindaco Luigi Perrone e Corrado De Benedittis è ormai una certezza.

In diretta, sulla pagina facebook di CoratoLive.it, il commento di De Benedittis. «La situazione è chiara ma dobbiamo essere prudenti fino a quando tutte le urne non saranno state scrutinate. I dati, fino a questo momento, ci dicono una cosa importante e per certi versi storica per la nostra città: c’è una schiacciante maggioranza dell’elettorato che con forza chiede il cambiamento. Si apre una nuova stagione politica e amministrativa».

Sollecitato dalla domanda di Roberto Ferrante, De Benedittis aggiunge: «al momento non ci sono stati contatti con Vito Bovino; mi sembra serio e rispettoso aspettare i risultati definitivi, ponderare tutte le situazioni che verranno fuori ed aprire il dialogo. Un dialogo con tutte le forze politiche e con la città che - va detto - dal primo momento, non solo ora in sede di ballottaggio - non è mai mancato».

Fin dalle prime ore di oggi nell’ex cinema si è percepita una forte presenza giovanile. È questo il segno del cambiamento?

«I giovani sono per definizione il cambiamento, la speranza, il futuro. Credo che abbiamo fatto un lavoro importante, hanno parlato alla città, ai loro genitori, ai loro nonni. Credo che Corato abbia capito la necessità di aprire una nuova stagione per Corato».





Il video