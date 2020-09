Regionali, nessun consigliere per Corato. Il più suffragato è Vincenzo Labianca

Niente da fare, nessun coratino farà parte del consiglio regionale. Quello più suffragato nella circoscrizione barese è Vincenzo Labianca, candidato con l'Udc - Nuovo Psi a sostegno di Fitto, con 2.108 preferenze. Labianca è stato anche il candidato consigliere più votato in città con 1.560 preferenze. Un risultato che conferma il dato delle comunali dell'anno scorso, quando l'imprenditore risultò il candidato consigliere preferito dai coratini con 793 voti.

Subito dietro Emanuele Lenoci che correva con Popolari per Emiliano. 1.295 preferenze in circoscrizione e 1.203 a Corato. Sfonda quota 1.000 anche Luigi Menduni, candidato con Lega Salvini. 1.097 il dato circoscrizionale, 1.009 quello coratino. A seguire Antonio Di Gioia di Italia in Comune, (974 in circoscrizione e 654 a Corato); Pina Ferri di Fratelli d'Italia (606 in circoscrizione e 345 a Corato); Titti Cinone con Scalfarotto Presidente (586 in circoscrizione e 484 a Corato); Antonio Capogna con Mario Conca presidente (131 in circoscrizione e 96 a Corato) e, infine, Francesco Palagiano con Emiliano sindaco di Puglia (84 in circoscrizione e 63 a Corato).

Grande successo a Corato per Felice Spaccavento, il più votato tra i non coratini con 983 preferenze. Il medico molfettese ha lavorato anche all'Umberto I di Corato. Secondo posto per Anita Maurodinoia del Pd (512 voti). Bene anche l'epidemiologo Lopalco con Emiliano (313). Nelle liste di Fitto il migliore tra i non coratini è il consigliere comunale di Bari Michele Picaro (Fratelli d'Italia, 206). 191 i voti raccolti da Antonella Laricchia del Movimento 5 Stelle.