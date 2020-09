Regionali a Corato: Emiliano vince con il 45.3%, il Pd primo partito al 9%. Tutti i risultati

Il dato delle regionali a Corato conferma la netta vittoria di Michele Emiliano su Raffaele Fitto.

All'ombra delle quattro torri il successo è in linea con il risultato regionale. Emiliano porta a casa il 45.3% con 13.461 voti (10% in più rispetto al 2015), seguito da Raffaele Fitto con il 32.4% e Antonella Laricchia con il 5.7%, in città ben al di sotto del dato regionale.



Michele Emiliano vince in Puglia - come nel 2015 - con il 47% delle preferenze (quando all'appello mancano ancora i risultati di 40 sezioni). Nel totale dei voti della Regione, Emiliano ha ottenuto 8 punti percentuali in più rispetto allo sfidante del centrodestra. Terza Antonella Laricchia del Movimento 5 Stelle con poco più dell'11%. Ivan Scalfarotto raccoglie poco meno dell'2%.

Questi i risultati definitivi dei candidati presidente nelle 44 sezioni di Corato.



CANDIDATI PRESIDENTE VOTI % Michele Emiliano

13.461 45.3 Raffaele Fitto 9.555 32.4 Antonella Laricchia 2.079 5.7 Ivan Scalfarotto 775 2.6 Mario Conca 411 1.4 Nicola Cesaria 106 0.4 Andrea D'Agosto 45 0.2 Franco Piero Antonio Bruni 38 0.1

Le schede bianche sono 2.622, i voti nulli sono 652.

Sempre in relazione ai dati definitivi delle sezioni coratine, per quanto riguarda le liste davanti a tutti c'è il Partito Democratico con il 9%. A ruota Popolari con Emiliano, trainato dalla candidatura del coratino Emanuele Lenoci, con l'8.4%.