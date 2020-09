Emiliano riconquista la Puglia: «Vittoria di tutti». Anche a Corato è nettamente avanti

Michele Emiliano vince in Puglia e si conferma presidente della Regione. Lo spoglio delle 4.026 sezioni continua, ma il governatore uscente è davanti a Fitto di ben 8 punti percentuali dopo un terzo di sezioni scrutinate. Nel comitato di Emiliano, in corso Vittorio Emanuele a Bari, la festa è cominciata già nella prima serata.

«È stato un gioco di squadra, - ha commentato Emiliano - non ha vinto nessuno da solo, abbiamo vinto tutti insieme e abbiamo dimostrato all'Italia che la Puglia c'è e che oggi non è - come qualcuno si aspettava - il primo giorno dell'autunno ma è primavera pugliese ed è una primavera che appartiene a tutti».

«Voglio dire che il popolo pugliese - continua - ci ha perdonato tutte le cose che avremmo potuto fare meglio ma non abbiamo piegato la schiena davanti a nulla e nessuno e sta continuando il suo cammino verso il futuro. Sono certo che tantissimi pugliesi che avrebbero votato per il Movimento hanno preferito un voto utile sulla base di un progetto».

Il candidato del centrosinistra saluta anche Raffaele Fitto, il grande sconfitto. «È stata una battaglia dura, ho avuto veramente paura di perdere perché avevo davanti un avversario competente, bravo e capace di fare una campagna elettorale. Faccio le mie congratulazioni perché si è battuto benissimo». No comment su Renzi. «Non ho nulla da dirgli».

Intanto a Corato, dopo una decina di sezioni scrutinate su 44, Emiliano è nettamente avanti con uno scarto molto ampio.