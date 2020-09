​Ore 12, prima rilevazione ufficiale: per le comunali affluenza al 15.4%

Alle 12 di oggi, prima rilevazione ufficiale di questa tornata elettorale, l'affluenza alle urne è stata del 15.4% per comunali e regionali e del 17.3 % per il referendum.



Il dato delle comunali è più basso di ben tre punti e mezzo rispetto a quello registrato nelle elezioni 2019, quando l'affluenza alla stessa ora si attestò al 18.9%.

Nel dettaglio, sinora alle comunali hanno votato 6.677 aventi diritto, divisi tra 2.941 uomini (55.3%) e 2.394 donne (44.7%). Per le regionali, invece, alle urne si sono recati 6.676 aventi diritto, divisi tra 3.691 uomini (55.3%) e 2.985 donne (44.7%). Al referendum, infine, hanno votato 6.674 aventi diritto, divisi tra 3.689 uomini (55.7%) e 2.985 donne (44.3%).

Il prossimo dato sull'affluenza verrà diffuso alle 19.



Intanto, in merito alle modalità delle operazioni di voto in sicurezza, la Regione Puglia precisa che «le matite non devono essere sanificate ad ogni voto nei seggi ordinari, ma solo nei seggi covid-ospedalieri».

