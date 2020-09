Covid e maratona elettorale, rinunciano la metà di presidenti e scrutatori

Non siamo a Milano o a Genova, dove i Comuni sono stati costretti a lanciare un appello sui social per reclutare presidenti di seggio e scrutatori, né nella vicina Bari costretta a rimpiazzare il 70% dei presidenti nominati dalla Corte d'Appello, tuttavia anche Corato ha avuto non pochi problemi a comporre la squadra che dovrà gestire i seggi durante le operazioni di voto e spoglio che partiranno alle 7 di questa mattina.

26 su 44 i presidenti di seggio che hanno deciso di non accettare l'incarico, più della metà. Invece circa il 50% degli scrutatori non erano presenti ieri nelle scuole dopo aver presentato domanda di rinuncia. L'ufficio elettorale è riuscito a rimpiazzarli tutti, scorrendo nelle liste delle riserve ma non si escludono, come da sempre accade, altre defezioni dell'ultim'ora.

La paura del Covid e - di conseguenza - del dover gestire code e imprevisti per via della situazione emergenziale hanno sicuramente influito. C'è chi non se l'è sentita di affrontare la lunghissima ed estenuante maratona che comincerà domani alle 7 e si chiuderà verosimilmente martedì notte tra referendum, regionali e comunali.

A fronte di responsabilità più alte, alzatacce e tanta mole di lavoro, il compenso regolato dal Ministero dell'Interno è di 224 euro per i presidenti di seggio e 170 euro per scrutatori e segretari. Non abbastanza per la metà dei designati.