Il comizio finale di Longo: «Fronte comune contro il centrodestra. Perrone come Cadorna»

Nico Longo chiude nella stessa piazza dove ha cominciato la sua campagna elettorale, assieme a Giuseppe D'Ambrosio e la senatrice Piarulli. Da largo Plebiscito dichiara guerra al centrodestra chiamando a raccolta i soldati del cambiamento ovvero i suoi attivisti e le coalizioni di De Benedittis e Bovino. La metafora bellica ben si sposa con l'incipit del candidato sindaco pentastellato che mette a confronto Luigi Perrone e il generale Cadorna, responsabile della famosa sconfitta di Caporetto.

«Cadorna è passato alla storia per aver sbagliato la pianificazione della battaglia, per aver dato la colpa della sconfitta ai suoi soldati e, nonostante questo, per aver avuto l'onore di avere strade e piazze intitolate. Anche Perrone ha portato alla disfatta i suoi soldati, dando la colpa ai sindaci che lui stesso ha sostenuto e, strano a dirsi, nella memoria di tanti coratini è celebre». L'attacco al candidato del centrodestra è appena iniziato. «Purtroppo a Corato c'è ancora chi gli crede, che crede alla frase che spesso utilizza: "Siete passati tutti da viale Cadorna". A loro mi rivolgo. Voi, per i prossimi anni, volete tornare a chiedere i favori a viale Cadorna?».

E ancora: «Parla di esperienza ma dov'è l'esperienza? Guardate la città. Dice che sistemerà le periferie, il rione Belvedere ma in trent'anni di governo perché non l'ha fatto? Oggi ha detto che le strade si allagano perché hanno costruito sulle lame e chi ha dato quelle concessioni? Ricorda di aver sistemato piazze, strade e centro storico ma dov'è l'edilizia popolare? Dove sono i servizi? Dov'è la programmazione? Se la prende con chi non garantisce stabilità lavorativa ai giovani ma parliamo dei custodi del palazzetto dello sport, tenuti lì 20 anni in proroga senza mai stabilizzarli. Quando è arrivato il commissario prefettizio che ha constatato la situazione, quei poverini si sono ritrovati in mezzo alla strada. Ecco la provvisorietà, per andare avanti devi passare da viale Cadorna».

Poi Longo si occupa della larga coalizione del centrodestra. «Quest'anno è riuscito a fare una grande riunione di vecchi amici. Sono tornati tutti dal padrone. In questa compagine c'è chi, l'anno scorso, con lui e D'Introno è andato al ballottaggio lanciandosi fango per 15 giorni. La campagna di D'Introno era "votate i meno peggio". Quest'anno, tutti insieme, sono il super peggio. Poi c'è la Lega. Mi fa sorridere e anche un po' schifo vedere un simbolo come quello in una città come Corato, del sud Italia. Dov'è finita la dignità di noi coratini? La coalizione che si fa chiamare centrodestra non ha niente a che vedere con i valori della destra. Uno come Almirante si starà rivoltando nella tomba».

Longo dubita anche della stabilità di un eventuale governo Perrone. Solidità che rappresenta uno dei punti di forza dichiarati dallo stesso Perrone durante la campagna elettorale. «Lo scorso anno si volevano bene - incalza - ma al momento di fare la giunta non hanno trovato la quadra e hanno tenuto in ostaggio la città. Questo è quello che sanno fare e questo è quello che rischiamo quest'anno, perché ai consiglieri che stavano l'anno scorso si sono aggiunti altri candidati che non hanno condivisione né di programmi, né di ideali. Mi piacerebbe chiedere ai candidati delle otto liste se conoscono il programma. Sappiamo che quella coalizione è piena di malpancisti, è piena di candidati consiglieri che chiederanno il voto disgiunto. Perché a Gino Perrone non lo vogliamo più».

Da qui parte il grande appello a De Benedittis e Bovino, già annunciato in occasione del confronto pubblico alla chiesa San Francesco. «Passiamo per chiusi e integralisti. Non è così. Abbiamo lanciato un messaggio di coalizione. Vogliamo un fronte comune perché la battaglia non è tra destra, sinistra e Movimento ma tra vecchio e nuovo. Guardate alla scheda delle amministrative come a quella del referendum. La domande è "volete ancora Gino Perrone, sì o no? Vi piace Corato oggi, sì o no? A me non piace, quindi metterò una croce sul simbolo del Movimento. Ma se non vi piace il Movimento votate per gli altri candidati del cambiamento. Resistete, portiamolo al ballottaggio e vinciamolo».



Longo chiede anche partecipazione e unità. «Andate a votare. - esorta Longo - Non è assolutamente una partita chiusa e questa percezione in città ce l'abbiamo tutti. È una partita che si può e deve vincere. Lo dico a tutti gli amici del M5S e a tutti i candidati che propongono il cambiamento. Non mollate di un metro. Non facciamoci fregare da litigi interni, dai bisticci. Invito qualche piccolo movimentuccio a non aizzare i propri gruppi l'uno contro l'altro perché così non state facendo il gioco del cambiamento. Il nemico è uno, si chiama centrodestra, si chiama Gino Perrone».



«Cambiamo Corato. - conclude Longo - E a voi, simpatizzanti e attivisti dei Cinque Stelle, vi dico già grazie perché state lottando una battaglia storica. Farete parte di quelli che hanno rottamato Gino Perrone e la vecchia politica, lo racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti. Io tornerò a parlare dopo il primo turno, ve lo assicuro».