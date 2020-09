​Campagna elettorale, rush finale: tra stasera e domani i comizi di chiusura

Rush finale. Inizia questa sera la serie dei comizi di chiusura della campagna elettorale.



Il primo è Nico Longo del Movimento 5 Stelle che parlerà agli elettori questa sera alle 20.45 in largo Plebiscito. Insieme al candidato sindaco ci saranno i parlamentari Angela Bruna Piarulli e Giuseppe D'Ambrosio.

Domani, invece, toccherà agli altri candidati.

Luigi Perrone (alla guida di una coalizione composta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini Puglia, Udc, Patto Comune-Cambiamo con Toti, Direzione Corato e le civiche Corato nel Cuore e Politica Partecipata Corato) parlerà alle 20 in piazza Cesare Battisti.

Due ore più tardi, alle 22, nella stessa piazza salirà sul palco Vito Bovino (appoggiato da Nuova Umanità, Bovino Sindaco, Sud al Centro, Ape, Popolari).

In contemporanea, ma in piazza Vittorio Emanuele, comizio finale per Corrado De Benedittis (sostenuto dalle liste Rimettiamo in moto la città, Democrazia Solidale-Demos, Partito Democratico, Italia in Comune, Italia Viva). Con lui ci sarò anche il ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Francesco Boccia.