È uscito lo speciale elezioni de Lo Stradone, da oggi in distribuzione gratuita. Scaricalo qui

È uscito il numero speciale de Lo Stradone dedicato alle elezioni che si terranno nel weekend. Si vota per le amministrative, per le regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari.

Il numero speciale verrà distribuito gratuitamente in alcuni punti della città. Potrete trovarlo nelle edicole, nei comitati e anche cliccando su questo link.

All'interno del giornale il profilo dei quattro candidati sindaco in lizza: Vito Bovino, Corrado De Benedittis, Niccolò Longo e Luigi Perrone. A margine dell'intervista, una sintesi del programma politico di ciascun candidato.

Non mancheranno le info utili, il "come si vota", e i nomi di tutti i 453 aspiranti consiglieri, lista per lista.

Una sezione del free press è dedicata alle elezioni regionali con il profilo dei candidati presidenti (Bruni, Cesaria, Conca, D'Agosto, Emiliano, Fitto, Laricchia, Scalfarotto) e una al referendum con le ragioni del Sì e del No.

Come ogni anno, in coda, un ricco archivio di dati e numeri delle scorse elezioni comunali, da quella più recente dell'anno scorso fino al 1993 e la lista completa di tutti i sindaci di Corato dal 1806. Chi sarà il prossimo?