​L'appello a sostegno di Emiliano dai fuori sede di tutta Italia

La Puglia e i pugliesi stanno per prendere una decisione fondamentale per la loro terra, in un momento importante ed unico. Abbiamo lasciato la Puglia in tanti, per intraprendere percorsi di vita diversi, costruendo il nostro futuro altrove.



Sentiamo in questo momento il dovere di lanciare un appello che raccolga virtualmente tutti quelli come noi per invitare elettrici ed elettori pugliesi a sostenere Michele Emiliano, per evitare che la ‘primavera’ pugliese sia solo un ricordo, e che in Puglia torni l’inverno.

La lettera che alleghiamo contiene le ragioni del nostro impegno. Chiediamo semplicemente che essa venga resa nota e che ad essa possano aderire anche altri che non siamo stati in grado di raggiungere. Il nostro obiettivo, a prescindere dal risultato elettorale, è di far riflettere tutti sull’importanza di questo voto, ascoltando il contributo di una voce che pur avendo un’opinione ben definita, ha, forse, la capacità di guardare agli eventi e ai fatti di Puglia con una maggiore obiettività, favorita dalla distanza fisica che che ci separa dai luoghi in cui siamo nati.

Per firmare la petizione clicca qui.