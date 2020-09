Gravi accuse in una lettera anonima, Bovino e De Benedittis prendono le distanze

Nelle ultime ore ha fatto molto parlare di sé una lettera anonima, recapitata alle sedi dei partiti cittadini e ad alcune istituzioni, contenente gravi accuse e pesanti epiteti lesivi della dignità delle persone citate, figure politiche, imprenditori e cittadini comuni.

«Le lettere anonime meritano un solo destino: essere cestinate. - scrive in una nota Corrado De Benedittis - È ciò che ho fatto io personalmente, insieme alle forze politiche della Cap 70033: Rimettiamo in moto la città, Demos-Democrazia solidale, Italia in comune, Italia viva, Partito democratico, Sinistra italiana, Rifondazione comunista, Partito Socialista, relativamente a uno squallido scritto anonimo che gira in città e che è stato spedito anche alla mia segreteria politica».

«Squalificante per chi le scrive, sono le affermazioni violente e sessiste, di vario genere, a danno della dignità delle persone menzionate, a cui va piena solidarietà. Ne prendiamo con forza le distanze. Nulla di più lontano dalla nostra cultura politica nonviolenta. A più riprese, abbiamo denunciato la presenza nel dibattito politico locale di un clima velenoso e mediocre, propenso al pettegolezzo e a gettare fango sulle persone. È urgente uscire da tale situazione avvilente. La campagna elettorale sia sui temi, sui problemi della città e sulle prospettive, nel pieno rispetto della dignità di tutti e tutte».

«Da diverse ore - dice Vito Bovino sui social - è stata resa nota la notizia di un documento anonimo che denuncia attività illecite di voto di scambio e promesse di favori. Abbiamo ricevuto e letto il documento ma certamente non vogliamo usare tutto questo per la nostra campagna elettorale, basata sulla forza delle nostre idee, del nostro programma e delle nostre donne e uomini. Ci dissociamo dalla macchina del fango e anzi esprimo a nome mio e dell’intera coalizione che rappresento, vicinanza e sdegno per le offese personali. Andiamo avanti con serietà, competenza, serenità e fiducia verso il futuro».