«Siamo la terza via, in alternativa al centrodestra e al centrosinistra. Ma non abbiamo l'ansia da prestazione: se manterremo i nostri ideali, la nostra coerenza e la nostra trasparenza, raccoglieremo i risultati».

Il candidato del Movimento 5 stelle, Nico Longo, è il protagonista della terza intervista dello speciale elezioni rivolto agli aspiranti sindaci.

Una chiacchierata della durata di circa dieci minuti - così da rendere il video maggiormente fruibile da parte dei lettori - come avvenuto nei giorni scorsi con Vito Bovino e Corrado De Benedittis e come avverrà con Luigi Perrone.

«Mi sono ricandidato per la continuità del nostro progetto» ha detto Longo rispondendo alle domande di Giuseppe Cantatore. «L'anno scorso per la prima volta il Movimento 5 Stelle è riuscito ad esprimere un consigliere, poi l'amministrazione è caduta».

Sulle priorità del programma: «Partirei dalla mancanza di sicurezza che si riflette su ogni ambito e toglie serenità ai cittadini. Il verde pubblico, poi, è un disastro: viviamo praticamente in una foresta. Anche la situazione delle strade è sotto gli occhi di tutti. Questione fondamentale è la mancanza del personale amministrativo, inclusa la polizia locale».

Quanto a ipotetiche alleanze, il candidato sindaco pentastellato riferisce che «abbiamo deciso di correre da soli per una questione di identità. Di sicuro non abbiamo nulla in comune a chi rappresenta la vecchia politica. Con alcuni abbiamo comunque dialogato, quindi non escludo che possano esserci nostre aperture in un eventuale ballottaggio verso i candidati che esprimono rinnovamento».

L’intervista completa nel video in alto.