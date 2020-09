«In cinque anni dobbiamo riportare Corato com'era nel 2008 durante la mia amministrazione».

Conclude il nostro ciclo di interviste con gli aspiranti sindaci, il candidato del centrodestra Luigi Perrone, alla guida della coalizione composta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini Puglia, Unione di Centro, Patto Comune-Cambiamo con Toti, Direzione Corato e le civiche Corato nel Cuore e Politica Partecipata Corato.

Una chiacchierata della durata di circa dieci minuti - così da rendere il video maggiormente fruibile da parte dei lettori - come avvenuto sinora con Vito Bovino, Corrado De Benedittis e Nico Longo.

Per spiegare come si sia arrivati a individuarlo come candidato sindaco del centrodestra, superando anche diverse turbolenze, Perrone spiega: «Quando si sceglie il sindaco, tutti i partiti sono abilitati a proporre una candidatura, ma alla fine sono venuto fuori io».

Nella coalizione di centrodestra sono presenti forze politiche come Forza Italia e Udc con cui, anche nel recente passato, ci sono state nette differenze di vedute. «Il senso di responsabilità ha fatto capire che bisognava andare uniti» risponde l'ex senatore. «Tutto ciò che è successo nel passato l'abbiamo lasciato fuori».

A proposito di passato: le ultime amministrazioni sono cadute per mano dello stesso centrodestra. «La mia campagna elettorale la dice lunga: parla di punto» afferma Perrone. «La polemica politica porta a ridiscutere il tutto, ma a me questo non interessa, anche perché non ero attore di questa vicenda». In realtà nell'amministrazione Mazzilli, Perrone ha ricoperto anche il ruolo di assessore. «Sono stato assessore - taglia corto - ma alle segreterie politiche non ho mai partecipato. Certo se tutto fosse stato in armonia, l'amministrazione sarebbe andata avanti. Se sono nate divergenze, qualcosa ci sarà».

Sul programma. «Prima di tutto viene la macchina amministrativa che è carente in tutti i settori» dice Perrone. «Dobbiamo sottoscrivere convenzioni con altri Comuni e occupare i posti da dirigente. Occorre poi riscoprire i progetti non realizzati e ancora in itinere ed essere pronti a partecipare ai vari bandi».

Sul "no" ai confronti ribadisce: Non è necessario un confronto tra i candidati sindaco, ma con la città e poi in consiglio comunale. Se sarò il sindaco, coinvolgerò tutte le forze politiche, salvaguardando i ruoli e affidandoci anche a figure istituzionali».

L’intervista completa nel video in alto.