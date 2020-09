Franco Cannillo contro Renato Bucci: «Offensivo il riferimento alla “palazzina” di via Sant'Elìa»

Con una lettera inviata alla stampa, l'imprenditore Franco Cannillo replica duramente alle dichiarazioni fatte domenica sera dall'avvocato Renato Bucci nella fase introduttiva del comizio di Corrado De Benedittis. Bucci, elencando una serie di presunti favoritismi nei riguardi di “amici” dell’ex sindaco Perrone, aveva fatto riferimento anche alla palazzina edificata da Cannillo in via Sant'Elìa che dal 22 dicembre 2005 al 31 dicembre 2011 - quando è stato effettuato il trasloco tra le polemiche - è stata la sede degli uffici comunali di polizia municipale, protezione civile, anagrafe e servizi sociali. Sulla palazzina, che attualmente ospita una banca, nel 2014 lo stesso Bucci (in qualità di consigliere comunale e insieme ai colleghi Fiore e Mazzone), presentò un esposto alla Procura della Repubblica. In seguito venne anche chiesto un parere sulla detsinazione d'uso dell'immobile.

«Non è mio costume intervenire nel dibattito politico cittadino, ma domenica sera sono stato destinatario di accuse che vanno ben oltre le consuete schermaglie cui solitamente assisto, ormai sconfortato e disilluso, durante le campagne elettorali» scrive Cannillo nella lettera.



«Mi riferisco alle espressioni diffamanti dell’avvocato Renato Bucci nei miei confronti: dopo aver dipinto un affresco della, da lui rinominata, “età dell’oro”, ha elencato una serie di presunti favoritismi nei riguardi di “amici” dell’ex sindaco Perrone, tra l’altro mai citati esplicitamente se non nel mio caso. Citando testualmente “Voi, nelle vostre tasche, avete visto moltiplicarsi il denaro? E allora non c’eravate voi nell’età dell’oro, c’era un gruppo di persone molto ristretto: erano gli amici”.

Esplicito e offensivo è infatti il riferimento alla “palazzina Cannillo” edificata in via Lago dei Viti: “Vi dico un’altra chicca dell’età dell’oro, che qualcuno non si ricorda più, ma come tutti i passati, se non stai attento, ritornano: la palazzina Cannillo. Voi ricorderete che noi per 5-6 anni, allegramente, abbiamo pagato 144mila euro all’anno, per una palazzina di modesta superficie e assolutamente inutile rispetto alle esigenze dell’Ente.”

Corre l’obbligo di fare chiarezza, non certo nei confronti dell’avv. Bucci (che è in manifesta malafede, per aver trattato direttamente la questione durante la sua, pur breve, sindacatura), quanto a favore della cittadinanza e a difesa della mia onorabilità: la storia degli uffici di via Lago dei Viti è infatti un susseguirsi di soprusi perpetrati da parte del Comune nei confronti di un privato cittadino.

L’ipotesi di realizzare sul terreno di proprietà privata degli uffici comunali prende corpo, infatti,a seguito di una sentenza di condanna del Comune che, nel 1979, aveva illegittimamente occupato l’area con un provvedimento d’urgenza. La sentenza, come spesso accade in questo Paese, arrivò vent’anni dopo, nel 1996. Per porre rimedio al torto subito ed evitare ulteriori contenziosi, l’amministrazione Di Gennaro, allora in carica, intavolò un dialogo che portò alla stesura delle prime bozze di convenzione.

Caduta l’amministrazione Di Gennaro, il sindaco Fiore, a capo di una coalizione di centrosinistra, raccolse il testimone e arricchì il progetto con la realizzazione della Caserma di P.S. Il sigillo fu posto con la Delibera di Giunta n. 64 e la conseguente convenzione fra il Comune e il sottoscritto, datata 13 novembre 2000. All’epoca, evidentemente, l’amministrazione Fiore non riteneva la palazzina “assolutamente inutile” ma, al contrario, che ci fosse necessità di dotarsi di uffici moderni, privi di barriere architettoniche, in una zona della città troppo spesso trascurata e indicata come “quartiere dormitorio”. Un simbolo di vicinanza dell’amministrazione a quelle periferie spesso dimenticate, come la famigerata via Nicola Salvi, situata proprio nei pressi di quegli uffici.

La giunta Fiore tenne a battesimo la Caserma di P.S. ma non gli uffici comunali in quanto ancora in fase di realizzazione. Con l’elezione del sindaco Perrone, dando seguito alle previsioni della convenzione, si definirono i dettagli del contratto di locazione: l’importo, come sa chiunque abbia un po’ di dimestichezza con la pubblica amministrazione (e l’avv. Bucci è fra questi), venne stabilito sulla base di tabelle disposte dall’Agenzia del Territorio. Nonostante questo, l’amministrazione Perrone ottenne un congruo sconto e una porzione dell’immobile in comodato gratuito.

Finalmente, quell’immobile edificato per porre rimedio ad un torto ingiustamente subito, venne adibito a sede di alcuni uffici comunali: i dipendenti che hanno avuto il piacere di lavorarvi ne rimpiangono ancora gli spazi luminosi e confortevoli!

A pochi anni dall’inizio della locazione, con la sua consueta determinazione, il sindaco Perrone decise di risolvere il contratto. La facoltà era stata a suo tempo prevista ma, in spregio a qualsiasi forma di correttezza, il Comune continuò ad occupare gratuitamente la porzione di immobile che era stata concessa in comodato, facendo leva, come sempre, sulla lentezza della giustizia.

Il fatto che mi si ritenga un amico del Sindaco Perrone mi rincuora: non oso immaginare cosa avrebbe potuto fare se fossi stato suo nemico! Sul piano personale, invero, ci lega una lunga amicizia messa a dura prova da vicende come questa, in cui ci siamo ritrovati su posizioni contrapposte.

A distanza di anni la “palazzina Cannillo”, per alcuni simbolo dei presunti “favori” agli amici, continua ad attendere il suo destino in balia di quell’Ente che prima ne ha occupato illegalmente il sedime, poi ne ha ordinato la realizzazione e che infine ne ha usufruito gratuitamente per anni. Spero che i fatti elencati, tutti documentabili, chiariscano definitivamente una realtà diversa da quella propugnata dal palco, evidenziando il “chi”, il “come” ed il “perché” di questa vicenda che si trascina da anni».