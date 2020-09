Confronto sindaci, gli organizzatori a Bovino: «Ritiri subito i manifesti non autorizzati»

È di questa mattina la notizia di un duplice confronto tra i candidati sindaco, organizzato dalla zona pastorale San Cataldo e dall'associazione "Cercasi un fine" martedì 8 settembre nel piazzale della parrocchia San Francesco e lunedì 14 settembre in largo don Ciccio Tattoli.



La nota integrale firmata dal Presidente di "Cercasi un fine", Rev. Prof. Rocco D’Ambrosio.

«Sono prossime le elezioni amministrative. L’Associazione Cercasi un fine, presente a Corato con la scuola di formazione politica della parrocchia Sacra Famiglia, insieme alla Zona Pastorale San Cataldo, ha organizzato un incontro di confronto con i candidati Sindaco, per domani 8 e per il 14 settembre, come da avviso distribuito.

"Cercasi un fine" è un'associazione e un periodico di cultura e politica che non ha mai fatto, né farà una scelta partitica o di schieramento precisa. Ci occupiamo di politica, formiamo alla politica, esercitiamo una coscienza critica sui nostri politici, alla luce dei principi del Vangelo e della Costituzione Italiana, ma riteniamo fermamente che lo schierarsi o il candidarsi appartenga alla responsabilità personale e non può coinvolgere in nessun modo l'Associazione, il periodico e le singole scuole. In questo clima si svolgeranno i due incontri.

Tuttavia ci duole far presente che oggi è stato distribuito un manifesto con i loghi di "Cercasi un fine" e della Zona Pastorale San Cataldo da parte del candidato Vito Bovino che non solo ha tradito lo spirito degli incontri, facendoli diventare una sua iniziativa elettorale, ma anche ha usato i due loghi senza previa autorizzazione.

L’Associazione "Cercasi un fine" chiede al candidato Bovino di ritirare immediatamente questo materiale pubblicitario non autorizzato e offensivo dello spirito dell’incontro; al tempo stesso si riserva di intraprendere le opportune iniziative legali per tutelare l’immagine, la natura e l’autonomia dell’Associazione e delle Scuole che a Lei afferiscono nel territorio».