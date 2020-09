Versus, i candidati sindaci si confrontano a San Francesco e Sacra Famiglia

Due incontri per confrontare idee, programmi e proposte dei quattro candidati sindaci. Li ha organizzati la zona pastorale San Cataldo assieme all'associazione "Cercasi un fine".

I due appuntamenti sono previsti per martedì 8 settembre, alle 20, nel piazzale della parrocchia San Francesco e lunedì 14 settembre, alle 19.30, in largo don Ciccio Tattoli, nei pressi della parrocchia Sacra Famiglia. In caso di pioggia, gli appuntamenti saranno spostati negli spazi interni.

La moderatrice sarà Rosa Siciliano, direttrice della rivista "Mosaico di Pace".