Longo torna in piazza. Venerdì in largo Plebiscito con Lezzi e Piarulli

Nuovo incontro in piazza per il candidato del Movimento 5 Stelle, Niccolò Alessandro Longo. L'appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre alle 19.45 in largo Plebiscito.

L'incontro, moderato dal giornalista Franco Tempesta, vedrà la partecipazione dell'ex ministro per il Sud, Barbara Lezzi e la senatrice coratina Angela Bruna Piarulli.