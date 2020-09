Mancava da tempo, sul palco, Luigi Perrone, da protagonista. Ci è tornato ieri sera per presentare la sua candidatura a sindaco di Corato davanti ad un pubblico numeroso. Una ghiotta occasione per chiedergli quelle cose per cui è spesso stato tirato in ballo, non solo durante questa campagna elettorale.

L'ex senatore è apparso vivace, con la battuta sempre pronta e la stoccata nel fodero, pronta a colpire. È trasparita anche una certa sicurezza nel portare a casa il risultato pieno o perlomeno la consapevolezza di avere a disposizione un cospicuo vantaggio. «Ma quale ballottaggio? Stiamo scherzando? Guardate quanta gente c'è qui. Mi auguro che non ci sia così avremo 15 giorni in più per lavorare».

Dopo l'introduzione di Filippo Tatò, Perrone ha spiegato perché è tornato a concorrere per la poltrona di sindaco a 74 anni. «Sono ancora qui - ha detto citando Vasco Rossi - perché l'amore per la città ha prevalso. Volevo chiudere con la Regione ma quando la coalizione ha richiesto la mia candidatura, ho annullato tutto e sono andato dritto per questa strada».

«Da quando sono andato via, - ha spiegato non senza un velo d'emozione - la città è sprofondata. Qualcuno dice che ho contribuito? No, io queste responsabilità non me le prendo. La realtà è che nessuno ha evidenziato quello che ho fatto al Senato».

Sulla coalizione Perrone si è detto soddisfatto per il lavoro svolto dalle segreterie che hanno portato all'unione del centrodestra. «Qualcuno ha fatto un passo indietro, altri sono schierati su altri fonti, altri si aspettavano una mia chiamata. Abbiamo preferito rimanere in pochi e non allargare ulteriormente la coalizione».

Chiuso l'intervento è arrivato il turno delle domande dei giornalisti e qui il dibattito si è dilatato, andando a toccare diversi temi interessanti. Il primo riguarda la visita di Salvini. In quell'occasione era stato annunciato un sindaco leghista. Il segretario della Lega sembrava aver addirittura indicato con un gesto Luigi Menduni, al suo fianco. «Salvini ha detto che si sarebbe chiamato Luigi - ha ribattuto Perrone - beh, io mi chiamo Luigi. Se è accaduto qualcosa? Non ero presente nelle segrete stanze».

Tanti i volti noti nelle liste dell'ex senatore. «Il rinnovamento c'è stato ma ricordo che una squadra non si cambia tutt'insieme. C'è chi intende il cambiamento con un togliti tu che mi metto io ma peccano di inesperienza. Nelle mie prime due giunte il rinnovamento c'era. Poi i giovani si sono montati la testa e i risultati sono quelli che si sono visti».



Sibillina la risposta alla domanda sulle responsabilità del centrodestra riguardo il vuoto amministrativo vissuto negli ultimi tre anni. «Le responsabilità sono da dividere. Un padre di famiglia (il riferimento sembra essere D'Introno ndr) non può pretendere che la sua famiglia lo segua se impazzisce. La fascia da sindaco a volte fa fare cose...».

Il secondo giro di domande vira sul programma e su come verranno risolti alcuni nodi importanti da risolvere che appartengono alle gestioni passate. «La prima cosa da fare è rimettere in moto la macchina amministrativa perché per chiudere le buche dobbiamo fare gli atti e serve personale. Poi dobbiamo riscoprire le progettualità passate come quelle già promosse dalla mia amministrazione, vedasi i finanziamenti per la riqualificazione del rione Belvedere. Durante i miei anni di governo ho sempre usufruito di tutti i finanziamenti e così spero che accadrà in futuro».

Sulla cultura: «Non dimentichiamo che il teatro e i due cinema li ho aperti durante la mia amministrazione (in realtà l'Alfieri e l'Elia hanno aperto nel 1997, durante l'amministrazione Di Gennaro ndr), il progetto del teatro era quello di un contenitore culturale che doveva entrare in un circuito di teatri stabili. Il teatro comunale deve ambire ad una dimensione più importante». Sull'elettrodotto: «Per me è una questione chiusa. Mi adoperai in commissione ambiente per velocizzare le pratiche di spostamento nei tempi utili, nonostante gli ostacoli. So che sta per essere fatta la gara di assegnazione dei lavori».

Su palazzo Gioia: «Se dovessi diventare sindaco chiederò all'amico Giovanni Roberto (proprietario dell'immobile ndr) di incontrarci per trovare un'intesa. Anche pagando l'onere per danno ricevuto, la somma impiegata sarà nettamente inferiore al valore reale dell'immobile, per questo non capisco chi parla del palazzo Gioia come un problema». Sui giovani: «Biblioteca e vecchio Liceo saranno luoghi dedicati ai giovani. Su di loro mi sono sempre prodigato affinché rimangano qui a Corato, sia per divertirsi che per lavorare».

Parlavamo di stoccate che non sono mancate per gli uomini che facevano parte, in passato, del suo schieramento ma anche per gli attuali avversari nella competizione elettorale. Bovino aveva chiesto un confronto pubblico tra candidati. La risposta di Perrone è un fermo no. «Perché dovrei? Sono avanti. Inoltre non mi confronto con chi dice "senatore, avast" (Bovino sabato scorso ndr), Lo può dire il popolo, non lui. Non mi confronto con chi grida. Ma poi, quali sono gli interlocutori? Di che cosa dobbiamo parlare? Io rispoetto l'urna. Se sarò eletto li coinvolgerò e se non accetteranno dirò qui in piazza che gli ho convocati e non si sono presentati». E ancora: «Parlano di accordi per il ballottaggio. Ma perché non si sono accordati prima?».

Infine un consiglio diretto ai suoi candidati consiglieri per portare a casa il voto degli indecisi: «Non cullatevi su quello che è stato detto qui oggi, rimboccatevi le mani e lavorate porta per porta. La campagna elettorale si fa in questi venti giorni».