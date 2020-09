Amministrative, sorteggiato l'ordine dei candidati sindaco sulla scheda elettorale

È stato sorteggiato l'ordine secondo il quale verranno posizionati sulla scheda i quattro candidati sindaco per le elezioni del 20 e 21 settembre.

Come si può vedere nel fac-simile della scheda diffuso dalla Prefettura di Bari, in alto a sinistra troviamo Niccolò Alessandro Longo con la lista del M5S in alto. In basso, sempre a sinistra, c'è Vito Bovino insieme alle cinque liste che lo sostengono.

Nella parte destra, in alto, è invece posizionato Luigi Perrone con le sue otto liste. In basso compare infine Corrado De Benedittis con le cinque liste che lo appoggiano.