Udc: «Mai proposta la candidatura a Bovino, era lui che voleva noi»

Dopo le dichiarazione fatte da Bovino durante il comizio d'apertura della campagna elettorale (Avrei potuto accettare l'offerta dell'Udc che mi voleva come candidato sindaco ma abbiamo rifiutato. La stessa Udc che oggi si è alleata con il centro destra. Ma di voi non dicevano che se aveste vinto le scorse elezioni vi sareste venduti il Comune?»), il partito del coordinatore Labianca ha inteso fare alcune precisazioni.

«Vogliamo fare chiarezza sulle dichiarazioni di Bovino» si legge in una nota del partito. «Mai nessuno del gruppo UDC ha proposto a Bovino la sua candidatura a rappresentarci, anzi è stato lo stesso a chiederci questo in più occasioni e con più interlocutori. Avrebbe voluto avere le componenti più importanti del gruppo UDC con l’intenzione di rafforzare la sua candidatura.



Sui tavoli non è mai mancato il confronto, noi onestamente non abbiamo negato a lui la possibilità, una possibilità che doveva essere condivisa e confrontata con tutti gli altri che avevano proposto la loro persona alla carica di sindaco.

Per coerenza mai avremmo potuto abbandonare il nostro simbolo per seguire le logiche strategiche di Bovino, il nostro gruppo è sempre stato unito e non certo Bovino avrebbe potuto dividere i rapporti che da anni ci accomunano.

Invito Bovino a fare una campagna elettorale meno equivoca con la correttezza che un candidato sindaco dovrebbe avere come requisito».