Spazioallacittà: Corrado De Benedittis riapre le porte dell’ex Cinema Elia

Lunedì 31 agosto, alle ore 20:30, Corrado De Benedittis, con le forze politiche della sua coalizione (Rimettiamo in moto la città, PD, Italia in Comune, Italia Viva e DemoS), torna ad aprire le porte dell’ex Cinema Elia con l’obiettivo di crearne un laboratorio urbano che inizi a prender vita durante la campagna elettorale e che si trasformi, dopo le elezioni, in un vero e proprio #Spazioallacittà.

«A giugno, dopo circa venti anni di attività, il cinema Elia è stato smantellato lasciando la città più sola e ferita nel suo animo culturale. Per questo, abbiamo voluto, con forza, riabitare quello spazio che non sarà un semplice comitato elettorale, con qualche foto all’esterno e nulla al suo interno. - spiega De Benedittis – L’obiettivo è quello di creare un percorso che miri alla realizzazione di un vero e proprio laboratorio urbano, che lo porti a trasformarsi in un luogo in cui i ragazzi e le ragazze possano, in piena sicurezza, esprimere il proprio estro artistico, la propria creatività, le proprie idee e la proprie modalità di stare insieme, senza dover sottostare alle solite procedure e lentezze burocratiche che di fatto spengono gli entusiasmi e rendono tutto sempre molto difficile».

Dal giorno della sua apertura, nel 1998, il cinema Elia ha ospitato manifestazioni culturali di rilievo e visto al suo interno numerose personalità del mondo artistico italiano: Sergio Rubini, Valeria Golino, Sabrina Guzzanti, Giuliana De Sio, Riccardo Scamarcio, Alessandro Piva, ma anche politici e cantautori come Franco Battiato. Per tale motivo, per la serata di inaugurazione, De Benedittis ha voluto coinvolgere associazioni e personalità di spicco, nell’ambito artistico-culturale, della città di Corato.

Saranno presenti, inoltre, il prof. Franco Vangi e importanti esponenti del mondo del cinema e dei festival pugliesi: Antonio Parente, direttore dell’Apulia Film Commission, fondazione di sostegno all’industria audiovisiva pugliese; Alberto La Monica, direttore organizzativo del Festival Europeo del cinema; e Michele Pinto, direttore dell'Apulia Web Fest, kermesse dedicata al cinema digitale e alla Terra del Mediterraneo. Madrina della serata sarà la dottoressa Daniela Mastromauro, da sempre interessata al mondo della cultura e alle iniziative artistico culturali.

La serata si svolgerà nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti in tema Coronavirus (Covid-19).