Regionali, Emanuele Lenoci candidato con Emiliano

È partito il countdown per le prossime elezioni regionali in Puglia, in programma il 20 e 21 settembre 2020. Un appuntamento al quale il coratino Antonio Emanuele Lenoci si presenterà al fianco di Emiliano, nel partito “Popolari con Emiliano”.

Co-fondatore del primo club Forza Italia a Corato, consigliere comunale, assessore allo sviluppo economico e agricoltura nella seconda amministrazione Di Gennaro (1997 - 1999) sempre a Corato, e ancora vicesindaco e assessore tecnico con l'amministrazione Renato Bucci, oltre che candidato due volte con buoni risultati al Consiglio Provinciale, e candidato sindaco lo scorso 2019 con un raggruppamento di liste civiche, Emanuele Antonio Lenoci, laureato in geologia, sposato e padre di una figlia, è oggi affermatissimo manager di una importante industria farmaceutica.

Egli ha motivato così la sua candidatura: «Contribuire a creare sviluppo attraverso iniziative in linea con i tempi, mettendo a disposizione la mia esperienza e le mie competenze, per fornire al territorio in un lavoro di team ciò che potrebbe migliorare l'economia, violentata dalla crisi spietata che la Puglia, con la nostra cara Italia, sta vivendo in questi anni, quindi impegnarsi al rilancio della nostra splendida regione. Questo e tanto altro non facilmente sintetizzabile in questo contesto, mi ha spinto a candidarmi come consigliere alle prossime elezioni regionali, con Michele Emiliano Presidente».

«Sento che è arrivato il momento di guardare oltre il campanile e di intraprendere questo nuovo percorso al servizio della mia regione. Vicino al mondo dell'impresa e del sociale, con una particolare sensibilità alle tematiche ambientali, dell’agricoltura, e soprattutto della sanità, la mia azione politica si è sempre contraddistinta per sintesi, pragmaticità, fattibilità, ed efficacia, spingendomi a guardare avanti dedicando tutto me stesso al servizio della comunità».