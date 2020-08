​Regionali, la coratina Titti Cinone candidata al fianco di Ivan Scalfarotto

Parte oggi da Corato la campagna elettorale di Titti Cinone, imprenditrice coratina nel settore del turismo che ha scelto di candidarsi al consiglio regionale a sostegno del candidato presidente Ivan Scalfarotto, nella lista “Scalfarotto Presidente” nelle aree di Bari e BAT.



E sarà proprio il candidato presidente Ivan Scalfarotto ad ufficializzare l’impegno di Titti Cinone in questa campagna elettorale in un incontro a Corato. Un appuntamento informale che diventa occasione di conoscenza dei candidati e di dibattito su tematiche di particolare interesse.

Quarantanove anni, dottore di ricerca e poi ricercatrice in Chimica del Farmaco, la Cinone è una donna con un interessante profilo professionale ma anche espressione di una vivacità intellettuale che la porta ad esplorare ed osservare il mondo sotto le più disparate sfaccettature. Iscritta al partito “Azione” con Carlo Calenda a capo, di questi dice: «Le sue scelte e le sue posizioni in merito a tematiche anche a noi vicine mi hanno sempre messo nella condizione di non tifare ma di capire le cose come stavano».

Da qui la decisione di impegnarsi in prima persona, accettando la candidatura al consiglio regionale nella lista “Scalfarotto Presidente”, fermamente convinta della bontà del progetto politico che vede in Ivan Scalfarotto, candidato governatore della Puglia, il punto di sintesi di un disegno politico moderno e strutturato.

«Credo che i progetti politici possano essere sempre costruiti: le idee buone girano, e se ci sarà una positiva mescolanza tra civismo, qualifiche e rappresentanza, se quelli che fino a ieri si sono solo lamentati avranno la forza di mettersi in gioco, si potrà esordire con una valorosa squadra» afferma la candidata.

Una candidatura “atipica”, quella di Titti Cinone. «Non rientro tra coloro che si candidano avendo la certezza di vincere, e neanche tra coloro che mettono in conto di poter perdere ma si sono immolati perché gli è stato promesso qualcos’altro da riscuotere successivamente» tiene ad evidenziare la candidata coratina.

Perché ha scelto, dunque, di sostenere Ivan Scalfarotto come candidato presidente? Titti Cinone non ha dubbi: «Oggi abbiamo la possibilità di scegliere un presidente nuovo, un uomo che sa riunire politica e pensiero e, cosa più ardua, che sa riunire soprattutto politica e tecnica di governo. Ivan non è solo il migliore presidente che la Puglia e i Pugliesi potrebbero avere, sia per capacità che per coerenza, ma è anche (e non è poco) il solo adeguato in grado di portare la Puglia al passo con i tempi».

All’incontro, oltre alla candidata saranno presenti rappresentanti delle liste a sostegno di Scalfarotto candidati nelle aree di Bari e BAT. La presentazione, come tutte le iniziative previste durante la campagna elettorale, si svolgerà secondo le disposizioni anticontagio.