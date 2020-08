Quattro candidati sindaco, 19 liste e 453 aspiranti consiglieri. Tutti i nomi delle elezioni

Quattro candidati sindaco, 19 liste e 453 aspiranti consiglieri. Ecco coloro che si sfideranno per entrare a far parte della prossima amministrazione comunale nelle elezioni del 20 e 21 settembre

È scaduto oggi a mezzogiorno il termine per la consegna delle candidature all'ufficio elettorale e in queste ore i funzionari sono al lavoro per verificare regolarità e conformità degli elenchi presentati.

Stando alle liste consegnati dai partiti, sono confermate le previsioni della vigilia. Sono 19, come detto, le liste depositate, collegate ai 4 candidati sindaco.

Cinque liste a testa per i due i candidati provenienti dall'area del centrosinistra: in ordine alfabetico Vito Bovino (Nuova Umanità, Bovino Sindaco, Sud al Centro, Ape e Popolari con Bovino Sindaco) e Corrado De Benedittis (Rimettiamo in moto la città, Demos, Pd, Italia in Comune e Italia Viva).

C'è poi Nico Longo con il solo Movimento 5 Stelle e infine Gino Perrone, sostenuto da 8 liste: Direzione Corato, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Patto Comune - Cambiamo con Toti e le civiche Corato nel cuore e Politica Partecipata Corato.

Rispetto alle elezioni dello scorso anno c'è più sintesi e meno frammentazione: stavolta ci sono in meno 5 candidati sindaco (nel 2019 erano addirittura 9), 7 liste e 151 aspiranti consiglieri, ricalcando quindi in linea di massima il numero di candidati che si presentarono nelle amministrative del 2014.

A parte Perrone, gli altre tre aspiranti sindaci (Bovino, De Benedittis e Longo) erano già in lizza nelle scorse amministrative. Nessuna ricandidatura, neppure come consigliere, per il primo cittadino uscente Pasquale D'Introno. Stessa scelta anche per Claudio Amorese e Massimo Mazzilli. Paolo Loizzo e Cataldo Mazzilli sono invece candidati al consiglio comunale, mentre Emanuele Lenoci corre nelle regionali. Ricandidati molti dei consiglieri uscenti.

Di seguito tutti i nomi dei candidati. Per ogni aspirante sindaco - elencato in ordine alfabetico - sono indicate le liste collegate e i relativi candidati consiglieri.

CANDIDATO SINDACO VITO BOVINO

NUOVA UMANITÀ

Giuseppe Ardito

Anna Bovino

Ettore Calvi

Mario Colella

Rosanna Colucci

Lucia Dell’Aglio

Anna Di Gennaro

Benedetto Diaferia

Francesco Falco

Giuseppe Grandolfo

Rosa Lapreziosa

Pasquale Leone

Michele Lotito

Giuseppe (detto Pippo) Maldera

Rosa Mangano

Francesca Moccia

Cataldo (detto Aldo) Paganelli

Cataldo (detto Aldo) Perrone

Consiglia (detta Lia) Piccarreta

Maddalena Pisicchio

Luigi Procacci

Filomena (detta Flora) Roselli

Floreana Scrosati

Giuseppe (detto Pino) Soldano





BOVINO SINDACO

Nunzio Arbore

Vincenzo Bernardi

Michele Bovino

Roberto Carbone

Giuseppina (detta Giusy) Caterina

Giuseppe Cipriani

Floranna Dell’Accio

Daniele Di Bisceglie

Angela Lastella

Rosa Loiodice

Andrea Marcone

Valerio Miscioscia

Luisa Mongelli

Domenico Perrone

Angela Roselli

Betty Rossoni

Giuseppe Scarpa

Fabrizio Strippoli

Marina Suppa

Daniele Tandoi

Giuseppe Tarricone

Marcello Tedone

Feliciano Vernice

Angela Zaza





SUD AL CENTRO

Domenico Arbore

Luigi Arbore

Francesco Aruanno

Giovanni Bovino

Nica Cialdella

Cataldo (detto Dino) Cipri

Giuseppe (detto Pino) De Palma

Pasqualino (detto Pasquale) Diaferia

Gioacchino Diasparra

Michele Di Bartolomeo

Liliana Teresa Giove

Ilarione (detto Nino) Leone

Giuseppe Livrieri

Cataldo (detto Dino) Loiodice

Nicoletta (detta Nicla) Lupo

Anna Malcangi

Filomena (detta Flora) Maldera

Tiziana Menduni

Samantha Miscioscia

Luigi Musci

Maria (detta Marisa) Nichilo

Michele Sciscioli

Giuseppe Strippoli

Massimo Torelli







APE - ASSOCIAZIONE PROGRESSO ETICO

Maria Bellarte

Mario Bevilacqua

Gennaro Caldara (indipendente)

Francesca Ciconte

Maria Elena De Chirico

Vincenzo (detto Enzo) Del Vecchio

Roberta Di Bartolomeo

Domenico Di Bisceglie

Miriana D’Introno

Nunzio Giorgio (detto Giorgio) Loiodice

Paolo Loizzo

Giovanni Carlo (detto Giancarlo) Lotito

Federica Marcone

Rossella Marcone

Valeria Montedoro

Giuseppe Muggeo

Giuseppina (detta Pia) Muggeo

Teresa Musto

Stefania Natuzzi

Cataldo (detto Aldo) Piccolomo

Giovanni (detto Gianni) Riganti

Arcangela (detta Gabriella) Saragaglia

Vincenzo Berardi

Pasquale Di Frenza





POPOLARI CON BOVINO SINDACO

Cataldo (detto Aldo) Strippoli

Roberta Arbore

Addolorata (detta Doriana) Arresta

Grazia Bucci

Valeria Campete

Francesco Cipriani

Francesco Crocetta

Cristofaro Diaferia

Nicola Lamarca

Rosa Lasorsa

Paola Pia Lobascio

Maria Longo

Filomena Lops

Giuseppe Maino

Francesco Mangione

Stefania Marella

Antonio Cataldo Patruno

Felice Quatela

Peppino Quercia

Pasquale Ricchiuti

Francesca Maria Rutigliano

Arcangela Vangi

Filomena Bucci

Anna Livrieri





CANDIDATO SINDACO CORRADO DE BENEDITTIS

RIMETTIAMO IN MOTO LA CITTÀ

Stefania Antelmi

Michele Arsale

Pierluigi Balducci

Valentina Bove

Dario Caterina

Carlo Colonna

Giacinto Cusmai

Maria Stella De Mitri

Giuseppe Di Bartolomeo

Francesco Di Tommaso

Flavia Fatima Ferrante

Paola Ferrara

Alessandro Lamesta

Luigi Leo

Carla (detta Carlotta) Lerro

Luisa (detta Luisella) Mascoli

Andrea Mastrototaro

Annalisa Mazzilli

Luisa (detta Annalisa) Olivieri

Silvia Papagno

Antonio Pellegrini

Carmen Sandra Sciscioli

Marina Sforza

Eliseo Tambone





DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMOS

Franco Avella

Simona Berardelli

Mario Carlone

Gaetano Danilo Cialdella

Antonella De Benedittis

Annamaria Di Bari

Giulio D'Imperio

Alessandro D'Introno

Antonio Ferrante

Angela Garrubba

Leonardo Lopetuso

Daniela Maggiulli

Beniamino Marcone

Francesco Martinelli

Vincenzo Marzocca

Matteo Mascoli

Antonella Pellegrini

Filippo Piccolomo

Giulia Quercia

Domenico Donato Resta

Benedetto Tarantini

Vincenzo Tota

Nunzia Varesano

Antonella Varesano





PARTITO DEMOCRATICO

Luigi Abbattista

Aldo Addario

Franco Amendolagine

Concetta Bucci

Marielena Campanale

Giuseppe Copertino

Rossella D’Abramo

Attilio Di Girolamo

Nadia Gloria D’Introno

Alessia Gataleta

Anna La Monica

Giovanna Lombardi

Alessia Martinelli

Salvatore Mascoli

Giuseppe Mazzilli

Michelangela Mazzilli

Rosa Nesta

Alessandro Palmieri

Antonello Parziale

Luigi Perrone

Benedetto (detto Benny) Piarulli

Giuseppe Redavid

Domenico Rigoletto

Maristella (detta Stella) Tarantini





ITALIA IN COMUNE

Antonio Arbore

Felice Buonomo

Anna Carminetti

Lorenzo Cesario

Adriana D’Imperio

Giovanni De Palma

Fabio Di Gennaro

Antonio Di Gioia

Luisa Diaferia

Cataldo Fiore

Michele Fusaro

Sabina Lobascio

Giusy Maldera

Francesco Marrone

ValeriaMazzone

FilippoPetrone

Luigi Procacci

Luca Cataldo Samarelli

Niccolò (detto Nicola) Scarpa

Gennaro Sciscioli

Filomena (detta Flora) Strippoli

Emiliana Tarricone

Nicola Tarricone





ITALIA VIVA

Emerenziana Amorese

Rokia (detta Rokaya) Benrabousse

Giuseppe Cannillo

Angela Cavallo

Marino Cipri

Teresa Cipri

Marica Di Gioia

Francesco (detto Gianfranco) Fanelli

Stefania Giovine

Antonia Lullo

Nunzia (detta Nancy) Maldera

Pasquale Malerba

Tommaso Martinelli

Flavia Marzocca

Giovanni Marzocca

Stefania Patruno

Domenico (detto Mimmo) Pisicchio

Francesco Procacci

Grazia Pulito

Roberto Scarnera

Anna Scarpa

Francesco Stolfa

Grazia (detta Luciana) Tarantini

Antonio Testino





CANDIDATO SINDACO NICCOLO’ ALESSANDRO LONGO

MOVIMENTO 5 STELLE

Guido Catalano

Mario Colella

Fedele Dell’Accio

Giuseppe Del Vecchio

Ninetta De Palma

Angelo Diaferia

Luigi Di Bisceglie

Natale Di Gennaro

Valeria Di Gennaro

Angela Anna D’Introno

Carmela (detta Linda) Ferrante

Filomena Ferrante

Caterina (detta Katia) Grillo

Anna Labianca

Concetta Lapreziosa

Francesco Lastella

Alessandro Leuci

Mirko Marcone

Vincenzo Mongiello

Domenico Padovano

Cosimo Pellicano

Leonardo Pisani

Luigi Rutigliano

Giusi Zezza





CANDIDATO SINDACO LUIGI PERRONE

FORZA ITALIA

Lorena Mangione

Cosimo Damiano Zitoli

Pasquale Mascoli

Vincenza (detta Cinzia) Mezzina

Pasquale Dario Rutigliano

Lucia Gramatica

Claudia Berardi

Leonardo Miccoli

Elide Visaggi

Cataldo (detto Aldo) Scaringella

Marcello D’Introno

Rossella Gavioli

Daniela Manzitti

Michele Saragaglia

Adele Marchetti

Giuseppe Simeone

Giuseppina De Palo

Carmela Tarantini

Vincenzo (detto Enzo) Mastrodonato

Sara Varesano

Salvatore Aldo (detto Rino) Varvara

Martina Patruno

Nicoletta D’Abramo





FRATELLI D'ITALIA

Vincenzo Abbattista

Nadia Cipri

Anna Colamartino

Giuseppe Costanza

Annamaria De Astis

Rossana De Palma

Luigi Di Ciommo

Raffaele Di Tacchio

Antonio D’Introno

Vincenzo D’Oria

Nunzio Lomuscio

Soccorsa (detta Sara) Marelli

Cataldo Mazzilli

Domenico Mininno

Francesca Miscioscia

Cataldo Procacci

Domenico Quatela

Giuseppe Sannicandro

Grazia Scarpa

Maria Valentina Giuseppina (detta Valentina) Scimonelli

Maria (detta Mara) Sciscioli

Cataldo Tarantini

Vittoria Morena Tarricone

Rosa (detta Rosanna) Testino





LEGA SALVINI PUGLIA

Antonio Bove

Nicola Carlone

Emanuela Cascarano

Ilaria Colucci

Antonella Fariello

Francesco Giaconella

Mario Giaconella

Angela Lafiandra

Nunzia Leo

Francesca Leone Bruni

Giovanni Leuci

Gianpaolo Loizzo

Addolorata Mangione

Marcello Mastromauro

Luigi Menduni

Anna Minafra

Maurizio Piarulli

Pino Roselli

Piergiorgio Sarcina

Pasquale Stafano

Elisabetta Strippoli

Sergio Tedeschi

Carmine Teotino

Liviana Zucaro





UNIONE DI CENTRO

Lorenzo Bucci

Maria Grazia Cassarino

Antonella Crivello

Antonio Di Gennaro

Giuseppina (detta Giusy) Dilauro

Rossana D’Introno

Italo Fares Bucci

Micaela Ferrara

Gaetano Fuzio

Tiziana Liso

Renato Livrieri

Annamaria Lotito

Leonardo Mazzilli

Leonardo Mazzone

Giuseppe Piccarreta

Carlo Roselli

Vito Scaringella

Rosanna Taccardo

Cataldo Tarantini

Annarita Tarricone (indipendente)

Maurizio Tatoli

Davide Tedone

Graziella Valente

Attilio De Palma





PATTO COMUNE - CAMBIAMO CON TOTI

Francesco Bucci

Mario Caldara

Pierluigi Caputo

Donatello Chiarelli

Maria Cialdella

Diana Gallo

Giuseppe Gallo

Marco Leo

Martina Mazzilli

Ali Mekiri

Giuseppe Miglietta

Francesco Montaruli

Caterina Montingelli

Tonietta (detta Antonella) Muggeo

Mariana Nesta

Luigi Paradiso

Adriana Petrizzelli

Domenico (detto Mimmo) Quercia

Gennaro Santangelo

Ivana Sinisi

Lorenzo Tandoi

Pasquale Tarricone

Francesco Ventura

Mario Verziera





CORATO NEL CUORE

Francesco Arsale

Francesco Barile

Ernesta Bevilacqua

Giuseppe (detto Pippo) Bucci

Luciana Caputo

Elisa Cusmai

Annalisa D’Introno

Luigi Ferrara

Cosimo Fiore

Giovanni Gallo

Aurelia Mallardo

Giuseppe Mangione

Ilaria Marchesano

Ettore Mastromauro

Maria Mazzilli

Maria Franca (detta Francesca) Musto

Gabriele Palermo

Vito Picca

Dario Piccarreta

Nicoletta Piccarreta

Giuseppe Pierluigi Tedone

Cataldo Zaza

Nunziatina (detta Nunzia) Falco

Rosa (detta Rossella) Nesta





DIREZIONE CORATO CON PERRONE SINDACO

Giovanni (detto Gianni) Berardi

Leonardo (detto Nando) Bucci

Cataldo (detto Aldo) De Palma

Antonio De Scisciolo

Gabriele Diaferia

Francesca Ferrante

Grazia Fiore

Savino Frualdo

Adriano Iannone

Simona Miscioscia

Annamaria Musto

Luigi Perrone

Antonio Piccolomo

Fabio Quinto

Maurizio Quinto

Ignazio Salerno

Lucrezia Gloria Scaringella

Pasqua (detta Lella) Sergio

Giulia Tandoi

Luisa Tarricone

Filippo Tatò

Domenico Tedeschi

Fabrizio Ventura

Marco Verile





POLITICA PARTECIPATA CORATO

Aldo Alessandro Acella

Marica Acella

Marisa Balducci

Francesca Bucci

Cataldo (detto Aldo) Colucci

Domenico Colucci

Gianfranco Conticchio

Lucia Diaferia

Fabio Di Caterino

Michele Di Caterino

Gaetano Daniele Ferrante

Michele Grosso

Antonio Leo

Teresa Lettiero

Giuseppe (detto Pino) Lotito

Giuseppe Perrone

Domenico Petrone

Mario Pisicchio

Luigi Saragaglia

Antonella Sergio

Teresa Squeo

Annalisa Tarricone

Domenico Tarricone