​Elezioni, domani la consegna delle candidature: 4 gli aspiranti sindaci con 19 liste al seguito

Ancora 24 ore e si conosceranno con certezza le candidature e le liste in corsa per elezioni comunali. Com'è noto, si andrà al voto tra un mese - il 20 e 21 settembre - per eleggere il nuovo sindaco e i 24 componenti del consiglio comunale.

Nomi e numeri saranno ufficiali domani dopo le 12, termine ultimo entro il quale i partiti dovranno depositare le liste nelle mani dei funzionari dell'ufficio elettorale. Ma si può già dire che, dopo l'edizione record dello scorso anno con 9 aspiranti sindaci e 28 liste a supporto, stavolta i numeri saranno più contenuti.



Salvo sorprese dell'ultim'ora, i candidati sindaco saranno 4, con 19 liste al seguito.

Due i candidati provenienti dall'area del centrosinistra, entrambi con 5 liste al loro fianco: in ordine alfabetico Vito Bovino (Nuova Umanità, Bovino Sindaco, Sud al Centro, Ape e Popolari) e Corrado De Benedittis (Rimettiamo in moto la città, Demos, Pd, Italia in Comune e Italia Viva).

Ha confermato di correre da solo, senza stringere alcuna alleanza, il Movimento 5 Stelle con il candidato sindaco Nico Longo.



La coalizione più numerosa è quella del candidato del centrodestra, Gino Perrone, che dovrebbe essere sostenuto da 8 liste: Direzione Corato, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Cambiamo con Toti e le civiche Corato nel cuore e Politica Partecipata Corato.

Domani, con la consegna delle liste, verrà ufficializzato anche il lunghissimo elenco dei candidati al consiglio comunale: se tutte le liste fossero complete e presentassero 24 nomi, si raggiungerebbe la cifra di 456 aspiranti consiglieri.