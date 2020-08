Regionali, anche Vincenzo Labianca punta a un posto in Consiglio

Salgono a quattro i coratini in corsa per il consiglio regionale. L'ultima candidatura in ordine di tempo è quella di Vincenzo Labianca, neo coordinatore cittadino dell’Udc.

«Scendo in campo per la mia città e per la mia Regione» afferma Labianca. «Scendo in campo per tutti quelli che credono in me, perché intendo donare alla nostra terra un contributo più ampio, con un raggio d’azione più esteso.

La nostra città, dopo tantissimi anni, merita di essere rappresentata in consiglio regionale. È una grande opportunità che non possiamo farci sfuggire. Sappiamo benissimo che la mia elezione sarebbe un valore aggiunto per la nostra comunità. Oggi “insieme” possiamo farcela. Confido nel buon senso di tutti i miei concittadini».

Al momento sono in corsa per le regionali anche Antonio Di Gioia, Antonio Capogna e Luigi Menduni.